Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal ¡A lo Belinda!

El tatuador que se vio realizando un trabajo en la mano de la cantante mexicana rompió su silencio, al parecer, poniéndose de acuerdo con la artista para que casi al mismo instante se pudiera ver la fotografía del tatuaje que él le realizó a ella en Roma, Italia, durante el viaje que hizo junto a su novio, Christian Nodal.

El viaje que ambos cantantes hicieron en junio sirvió para que en un estudio de tatuajes la cantante se hiciera una marca imborrable en su mano: “Sí es verdad, ella (Ángela) se hizo las iniciales C y N (Christian Nodal) en una de sus manos. Ahora falta ver si él se hace las iniciales de Ángela ahora”, dijo el tatuador a la conductora Kerly Ruiz durante un programa de Univisión.

Sin embargo, respecto al anillo gigante que se vio en la mano de la cantante el artista dijo que ella no le había manifestado si era o no de compromiso o matrimonio: “Vi un anillo súper gigante, ella estaba muy contenta, pero no me dijo de qué se trataba, pero lucía como un anillo gigante de boda”, aseguró el tatuador.

Posteriormente, en redes sociales empezó a circular una fotografía en la que se ve a la cantante de 20 años recostada boca arriba, sonriendo mientras muestra su mano y su tatuaje con las iniciales de su novio.

"Y Nodal con su mejor tatuaje de Belinda viéndola fijamente", "¡Qué error, debió esperar más para eso!", "¡Para luego borrárselo!", "Ella puede hacer lo que quiera" o “insertar meme de: “mi amiga la que menos se ilusiona”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron los cibernautas.