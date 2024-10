¿Qué le pasa a Christina Aguilera? Su alarmante pérdida de peso genera preocupación

La artista, una de las voces más icónicas del pop, vuelve a estar en el ojo público, aunque no precisamente por su música.

Esta vez, lo que ha capturado la atención de Christina Aguilera es su transformación física, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

La cantante de "Candyman" sorprendió recientemente al compartir en su cuenta de Instagram una imagen que mostró un cambio notable en su figura. Vestida con un body negro y botas altas, posó en un gimnasio, revelando una apariencia más esbelta de la que sus seguidores están acostumbrados a ver.

A partir de esta publicación, se desencadenó un aluvión de comentarios en los que sus fanáticos expresaron preocupación por su salud: "No se ve saludable", mencionaron algunos, mientras que otros plantearon la posibilidad de que su pérdida de peso estuviera ligada a tratamientos o medicamentos para adelgazar, como el Ozempic, que ha ganado popularidad entre algunas celebridades, aunque también tiene efectos adversos en la salud. "Se ve demasiado delgada", fue otro de los mensajes frecuentes en las redes.

La situación no es nueva para Aguilera, de 43 años, quien a lo largo de su carrera ha sido objeto de críticas tanto por su apariencia más delgada como por sus fluctuaciones de peso. Sin embargo, en esta ocasión, la artista ha optado por ignorar los comentarios externos. En una entrevista reciente, expresó su postura frente a las opiniones que recibe: "No voy a tomar en serio tu opinión", sentenció. "Las opiniones de los demás sobre mí no son asunto mío".

Cabe recordar que Christina Aguilera experimentó un notable aumento de peso en años anteriores debido a las presiones de la industria musical y el estrés acumulado por mantener una imagen que no reflejaba quién era en realidad. En varias entrevistas, la cantante explicó que llegó a sentirse atrapada en un molde impuesto por las expectativas de su entorno, lo que la llevó a descuidar su bienestar emocional y físico.

Sin embargo, decidió finalmente priorizar su salud mental, liberándose de esas expectativas: "He llegado a un punto en mi vida donde celebro mi cuerpo tal como es", afirmó, destacando la importancia de la autoaceptación en su proceso de transformación personal.