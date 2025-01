Christina Aguilera responde a las críticas sobre su cuerpo: 'Nadie merece una explicación'

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram el 31 de diciembre, la artista de 44 años reflexionó sobre los comentarios malintencionados que ha recibido a lo largo del año y compartió con sus seguidores un mensaje inspirador.

En el video, Aguilera destacó que cada persona es la única responsable de su propia historia y que nadie debe sentirse obligado a dar explicaciones sobre quién es o cómo luce. “Este año, voy a hacer algo un poco diferente. Es un recordatorio para todos de que cada uno es su PROPIA HISTORIA en su PROPIA VIDA. Nadie más puede dictar quién eres. Nadie merece una explicación”, escribió en la publicación. Con este mensaje, la cantante envió un claro recordatorio de que la perfección no existe y que todos enfrentan juicios, sin importar lo que hagan o dejen de hacer.

El video, que incluye un audio motivador, refuerza el poder de la confianza en uno mismo y la necesidad de silenciar las opiniones negativas. Aguilera celebró la valentía de quienes, a pesar de los obstáculos, siguen trabajando para ser la mejor versión de sí mismos. “La aceptación implica aceptarse a uno mismo primero. Y el difícil camino que a veces supone llegar a ese punto”, agregó en su mensaje. “Celebro que todos se tomen el tiempo de dar un paso adelante cada día para construir la próxima versión de sí mismos para mejor”.

Este no es el primer enfrentamiento de Christina Aguilera con las críticas sobre su apariencia. En una entrevista con la revista Glamour en agosto, la cantante compartió cómo los comentarios sobre su cuerpo durante sus primeros años en la industria musical afectaron su autoestima. “Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: ‘Oh, está engordando’. Luego, la gente de la industria me dijo: ‘Les gustó tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”, recordó.

A pesar de las críticas, Aguilera afirmó que ha aprendido a no dejar que las opiniones ajenas definan su felicidad. “Hoy en día, tengo la madurez para no preocuparme por lo que otros piensen. No es mi responsabilidad cargar con sus opiniones”, explicó.

La cantante también habló sobre la importancia de inculcar estos valores en sus hijos, Max y Summer, y enfatizó que, para ella, la verdadera belleza radica en sentirse cómoda en la propia piel. “Definir la belleza significa sentirse cómoda en tu propia piel, y ese es un mensaje que siempre trato de inculcarles a mis hijos”, señaló, dejando claro su compromiso con el bienestar emocional y físico de su familia.

A lo largo de 2024, Christina Aguilera ha utilizado sus redes sociales para compartir sus reflexiones sobre la resiliencia, el empoderamiento y la construcción de confianza personal. En una conversación con la cantante Raye, Aguilera reveló cómo las exigencias de la industria musical y su deseo de cumplir con las expectativas del público la llevaron a sufrir lesiones físicas. “Me lastimé las piernas y los pies con toda esta tontería de los tacones altos. Me jodí el cartílago de la rodilla”, confesó. Con este testimonio, la artista sigue demostrando que, más allá de su éxito profesional, está comprometida con su salud y bienestar, mientras continúa inspirando a otros a abrazar sus cuerpos tal como son.