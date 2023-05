Chyno Miranda reaparece cantando y hace llorar a sus fans

La vida del cantante venezolano Jesús “Chyno” Miranda dio un giro radical en el pico de su carrera musical cuando fue diagnosticado con una “neuropatía periférica” en 2020 a consecuencia del contagio de la covid-19, lo que le causó parálisis y severos daños neurológicos de los que hoy aun intenta recuperarse.

Los últimos tres años han sido una especie de huracán en la vida de Jesús Alberto Miranda. Desde el anuncio de su separación con la madre de su hijo, Natasha Araos, hasta toda la controversia en torno a su recuperación en una clínica de rehabilitación en Venezuela, de donde se dijo estaba "en contra de su voluntad". Todo eso, en medio de sus esfuerzos por recuperarse de las terribles secuelas que le dejó el Covid-19.

Ahora, un nuevo video del cantante, parece anidar las esperanzas de una posible y franca recuperación, y es que al integrante del dúo "Chyno y Nacho" se le vio cantando el tema "Me voy enamorando" junto a su excompañero y otros amigos.

En el clip se observa a Chyno sentado y cantando mientras mueve sus piernas y brazos llevando el ritmo de la canción, lo cual deja en evidencia importantes avances en su recuperación.

Al ver las imágenes, cientos de fanáticos inundaron la publicación de mensajes de cariño y apoyo hacia el venezolano. Algunos incluso no pudieron evitar emocionarse hasta las lágrimas de ver el carisma de Chyno brillar nuevamente.

"Arribaaaaaa nuestros Chino & Nacho, les amamosssss”; vamos Chinito tú puedes!!!”; “muy bien, me alegra, mucha fuerza. Bendiciones”; “lloré”; “aww lo amooo. Dios quiera que se siga recuperando”, escribieron los usuarios.

En diciembre de 2022, Chyno habló con el influencer Irrael Gómez en un segmento digital llamado ‘Conversaciones que no se publican’. Allí, el artista habló abiertamente de lo duro que fue su estancia en la clínica de Rehabilitación Tía Panchita en Venezuela donde admitió que estuvo internado en contra de su voluntad.

"Viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”, relató el cantante en aquella conversación.

En el 2020, cuando Jesús se contagió de Covid-19, los médicos intentaron controlar el virus, pero aquello terminó despertando otras enfermedades en el cantante.

A Chyno lo diagnosticaron con neuropatía periférica, como consecuencia del daño a los nervios exteriores de su cerebro y medula espinal. Y a su vez, esto ocasionó una encefalitis, o inflamación del cerebro, que lo llevó a tener problemas del habla y la movilidad.