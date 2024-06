Compositor de Beyoncé, 'The Dream', fue denunciado por tráfico sexual, violación y manipulación psicológica

Terius Gesteelde-Diamant, quien es conocido como The Dream, y ha trabajado de la mano con grandes estrellas de la industria musical como Beyoncé, Rihanna y Justin Bieber, ha sido acusado formalmente de tráfico sexual, violación y manipulación psicológica.

Chanaaz Mangroe, una mujer de países bajos denunció en el tribunal federal de California que The Dream la sometió a situaciones de abuso debido a su posición en la industria mientras le prometía a ella una carrera exitosa que en realidad incumplió, según lo argumentó la denunciante.

La joven habló con The Washington Post y en su entrevista estableció que durante mucho tiempo fue sometida a engaños por parte del compositor, quien nunca habría tenido la intención de ayudarla pero mientras tanto estaba controlando todos los aspectos de su vida personal.

“Lo que Dream me hizo, causó que sea imposible vivir la vida que imaginaba para mí y perseguir mis metas como cantante y compositora. En última instancia, mi silencio se ha vuelto demasiado doloroso y me he dado cuenta de que necesito contar mi historia para sanar. Espero que al hacerlo también ayude a otros y evite futuros abusos horribles”, dijo la demandante.

Cabe recordar que no es la primera vez que The Dream se ve sometido al escrutinio público debido a graves acusaciones ya que en el 2014 fue detenido por agresión y estrangulamiento, cargos que le retiraron en el 2015 por falta de pruebas.

Sobre las acusaciones, Terius Gesteelde-Diamant fue consultado por The New York Times a quienes les manifestó que era inocente y que estaban intentando dañar su imagen.

“Estas afirmaciones son falsas y difamatorias. Me opongo a cualquier forma de acoso y siempre me he esforzado por ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales. Como alguien comprometido a tener un impacto positivo en mis compañeros artistas y en el mundo en general, me siento profundamente ofendido y entristecido por estas acusaciones”, afirmó el compositor.