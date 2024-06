La verdad detrás de la feroz pelea entre One Direction y Simon Cowell que puso fin a la exitosa banda

No es la primera vez que se conoce el descontento de la banda con el profesional, sin embargo, las señales apuntan a que se ha intensificado el malestar entre ambas partes, mucho más luego de conocerse que Louis Tomlinson y Niall Horan dejaron de seguir a Cowell en Instagram.

Cabe recordar que, en el pasado, Cowell manifestó que les advirtió a los jóvenes integrantes de la banda que el ritmo de la carrera sería intenso y que probablemente no podrían tener un estilo de vida muy normal debido al trabajo y la disciplina. Pese a aceptar las condiciones con el pasar del tiempo los cantantes habrían descubierto que es peor de lo que pensaban.

“Si alguna de esas cosas iba a ser un problema, les dije que hicieran otra cosa”, dijo Cowell en su momento durante una entrevista con la prensa local.

Zayn Malik, quien abandonó la banda en el 2015, dijo que se había ido para “tomar un descanso debido al estrés”. Lyam Payne mencionó en otro momento que se sentía como si fueran “animales enjaulados”. Adicionalmente, fuentes cercanas a la banda informaron que el grupo estaba inconforme debido a que la intensidad de trabajo les había afectado su salud mental.

Simon Cowell desempeñó un papel crucial en la formación y éxito inicial de One Direction. Cada uno de los cinco miembros de One Direction (Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson) audicionó como solista en la séptima temporada de "The X Factor" en el Reino Unido.

Ninguno de ellos avanzó a la categoría de "Boys" como solistas. Simon Cowell y los otros jueces vieron potencial en ellos y decidieron unirlos como un grupo en la categoría "Groups". La idea fue de Cowell, quien pensó que juntos podrían tener más éxito que como solistas.

Bajo la mentoría de Simon Cowell, One Direction llegó hasta la final de "The X Factor", terminando en tercer lugar. A pesar de no ganar, su popularidad explotó durante el programa gracias a su carisma y talento.

Inmediatamente después del programa, Cowell los firmó con su sello discográfico, Syco Music y continuó siendo una figura influyente en su carrera, ayudando a lanzar su primer álbum, "Up All Night", en 2011.

Bajo la guía de Cowell y su equipo, One Direction se convirtió en una de las boy bands más exitosas de la historia, con numerosos éxitos y giras mundiales. Cowell ayudó a moldear su imagen y estrategia de mercado, lo que contribuyó a su éxito comercial y su base de fans leales.

A pesar de su éxito, la relación entre One Direction y Simon Cowell comenzó a deteriorarse alrededor de 2015. Este fue el año en que la banda anunció su descanso indefinido, y Zayn Malik dejó el grupo. Aunque Simon Cowell había sido un fuerte impulsor y mentor de la banda desde su formación en "The X Factor" en 2010, las tensiones empezaron a surgir debido a diferencias creativas y profesionales. La separación de Zayn Malik y la posterior decisión de la banda de tomar un descanso prolongado exacerbó estas tensiones.

Desde entonces, algunos miembros de la banda han mencionado en distintas ocasiones que sentían que estaban siendo presionados y controlados por la industria, lo que incluía su relación con Cowell y su sello discográfico, Syco Music.

Los roces llevaron a que One Direction se separara de Simon Cowell y su sello discográfico Syco Music. En 2020, Harry Styles fue el último miembro de One Direction en dejar Syco Music y firmar con Columbia Records para su carrera en solitario. Los otros miembros, como Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, también habían firmado contratos con diferentes sellos discográficos para sus carreras solistas mucho antes.

La salida de los miembros de One Direction de Syco Music marcó el final de su asociación profesional con Simon Cowell, quien había sido fundamental en la creación y el éxito inicial de la banda.

Por su parte, Cowell ha continuado con sus proyectos televisivos, aunque con menos éxito que en su mejor momento. Actualmente, se encuentra en busca de una nueva boyband a través de una serie de realidad producida por Box To Box Films. Intentando revivir el éxito de One Direction, ha colocado anuncios buscando "futuras megaestrellas", pero su presencia en la industria ya no es la de antes.