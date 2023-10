¡Se destapó! Cristian Castro admite en una entrevista que se ve como 'una señora'

En los últimos años, el aspecto físico de Cristian Castro ha dado pie a un enorme debate en redes sociales y en los programas de farándula por los evidentes cambios en su rostro, no solo por el paso natural del tiempo, sino por los posibles procedimientos estéticos a los que se habría sometido el cantante para "mantener" su imagen de chico guapo. Sin embargo, estos cambios sumados a su aumento de peso, lejos de beneficiarles, le están pasando factura a los ojos de sus seguidores.

Convivir con la crítica y estar en el ojo público desde la cuna, ha sido un tema normalizado para Cristian Castro, sobretodo por ser hijo de Verónica Castro y el comediante Manuel "El Loco" Valdés". Sus atrevidos y camaleónicos looks a lo largo de su carrera musical siempre han generado un interés extraordinario por parte de los medios mexicanos.

Acostumbrado a la crítica, el primogénito de la Castro, radicado desde hace años en Argentina, ha vuelto a la palestra pública después de dar una entrevista en la que habla sin tapujos sobre su aspecto físico. El intérprete de "Azul, Azul" se mostró muy seguro de sí mismo y sin ningún tipo de complejos admitió que ahora cuando se mira al espejo acepta que se ve como una señora.

Cristian señaló que lo más importante es estar a gusto con uno mismo, más allá de las apariencias: “¿realmente es tan alarmante esto? Yo creo que no es para tanto. Tenemos que estar a gusto”. No puedo estar haciéndome el guapo en todo momento", dijo entre risas.

El cantante quitó hierro a las críticas e incluso se burló de su propia apariencia, ya que la edad es un factor que no perdona el paso del tiempo, por lo que está consciente de que sus facciones se han ido modificando.

“Cuando ya empiezas a crecer, te empezarás a ver como tu tía. Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía, como una señora… Yo de pronto me veo al espejo y digo: ‘¡Uy, soy una señora!’ Ni siquiera soy un señor, soy una señora, quizás a las mujeres les pasa al revés. A los 15 años, como sea, te ves guapo”, expresó de manera divertida.

Desde que se mudó a la Argentina, Cristian Castro ha adoptado el acento y las costumbres del país sudamericano, motivo por el cual ha recibido una avalancha de críticas de quienes consideran que el cantante está negando sus raíces aztecas. La ocasión más reciente fue su aparición especial en el programa Hotel VIP, donde se le pudo apreciar un acento aún más marcado.

“Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”.