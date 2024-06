'David Bowie se disfrazaba para no ser reconocido': publicista de la estrella revela sus mejores secretos

Alan Edwards , quien fundó la empresa de relaciones públicas The Outside Organisation, que trabajó con artistas de renombre en la industria musical como David Bowie , reveló en una reciente entrevista algunos secretos que habían permanecido ocultos oficialmente hasta ahora sobre su protegido.

Edwars habló sobre su libro “I Was There: Dispatches from a Life in Rock and Roll” y en medio de la conversación dio detalles de cómo el artista lidió con su fama al inicio de los años 80, una época de gloria en la que no podía estar tranquilamente en público sin ser acaparado por los fanáticos.

“Fue cuando fui de gira con él que me di cuenta de lo sencillo y encantador que era. Aparecía en nuestra oficina en Tottenham Court Road y preparaba café para todos”, dijo Edwards sobre el artista.

Detalló cómo Bowie se escondía entre el público para pasar inadvertido cada vez que quería sentirse como una persona normal, lejos del asedio: “Me dijo que su secreto para no ser reconocido era usar una gorra de tela y llevar un periódico griego bajo el brazo. De esa manera, si alguien alguna vez dudaba de que fuera él, miraban más de cerca y pensaban: ‘No puede ser, claramente es griego’”.

“Lo mismo ocurría en las entrevistas. Tomábamos el tren la mayoría de las veces, sin clase preferente ni nada, y te sorprendería cuántas personas lo miraban dos veces y luego pensaban: ‘No puede ser él, es solo un tipo sentado con nosotros yendo a Mánchester’”, añadió el publicista.

También detalló que en una ocasión Bowie fue a una entrevista radial y tomó el micrófono para narrar el informe del tráfico con una audiencia que probablemente no tenía idea que la voz de quien estaba en la radio era la del cantante y no la de un periodista.

“Sin nada mejor que hacer, decidió presentar los informes de tráfico de la estación. Se sentó allí diciendo a la gente que había retrasos en la M25… y hasta el día de hoy no creo que nadie supiera que era David Bowie. Él era un genio creativo extraordinario, pero también un caballero puro”, dijo el empresario.