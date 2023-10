Drake estrena 'Gently' junto a Bad Bunny cantando en español y las redes lo destruyen

Desde que Drake anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio titulado "For All The Dogs", las expectativas entre los fanáticos eran enormes, especialmente después que el rapero adelantara que una de las colaboraciones sería junto a Bad Bunny. Tras una larga espera de dos meses, Drake finalmente estrenó "Gently", un tema en el que deja al descubierto su flow latino cantando completamente en español.

Después de semanas de retraso, ‘For All the Dogs’ ya se encuentra en todas las plataformas digitales. El disco cuenta con 23 canciones inéditas y es el primer lanzamiento en solitario de Drake desde su álbum "Honestly, Nevermind" en 2022. Entre los invitados se encuentran 21 Savage, SZA o Chief Keef. Sin embargo, la colaboración que más está dando que hablar es ‘Gently’ junto a Bad Bunny.

El canadiense y el puertorriqueño se vuelven a unir después de seis años cuando Drake colaboró en el éxito "MIA", perteneciente al disco ‘X 100PRE’ del artista urbano en el 2017. Ahora es Bad Bunny quien le devuelve el favor participando del disco del rapero. Al igual que hizo en MIA, Drake vuelve a rendirse al español intentando replicar su característico estilo en una versión más latina. En ‘Gently’ apenas hay versos en inglés, lo que hace que el tema sobresalga por encima del resto del álbum.

Eso sí, el español de Drake es muy particular, puesto que en algunas estrofas se le escucha echando mano del spanglish con versos como "I live like Sopranos, italianos", o "I've been El Chico for cincuenta años". No obstante, su estreno ha generado “sentimientos encontrados” en las redes sociales. Por un lado están los seguidores que ha criticado ferozmente la colaboración y por el otro, quienes se lo tomaron a chiste.

“¿Alguien sabe si es posible desescuchar esto? Drake cantando en español es de las cosas más cringe que he visto nunca”; "El verso de Bad Bunny en “Gently” con Drake me parece una basura , basta ya de decir que es bueno solo por el simple hecho de que sea “ Benito “ 😤"; "quien iba a decirnos que el peor tema de Bad Bunny del año iba a ser en el disco de Drake 🥺😩", son solo algunos de los comentarios de usuarios que claramente mostraron su repudio al tema. Otros fueron más creativos y mostraron su opinión a través de los memes.

yo escuchando la parte de drake en gently



escuchando la parte de bad bunny

Alguien sabe si es posible desescuchar esto? Drake cantando en español es de las cosas más cringe que he visto nunca

Bad Bunny really got Drake spitting in Spanish "me gusta su culaso" "le da hasta abajo, le gusta este tamaño"

Drake cantando en español

quien iba a decirnos que el peor tema de Bad Bunny del año iba a ser en el disco de Drake

Drake rompio cantando en español con Bad Bunny

Bad Bunny saliendo del estudio, luego de salvarle el Dembow a Drake

pic.twitter.com/DerMIuUKaB — KPININI (@kpininimemes) October 6, 2023

