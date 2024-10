'Ya no tengo próstata' | La confesión más dura de Elton John sobre su salud

A sus 77 años, Elton John sigue brillando con la misma intensidad que ha caracterizado su carrera, aunque su cuerpo le haya impuesto ciertos límites. El icónico cantante y compositor, con un notable sentido del humor y gratitud hacia la vida, ha compartido recientemente detalles sobre su salud que reflejan tanto sus desafíos físicos como su inmensa felicidad personal.

Durante la presentación del documental Elton John: Never Too Late en el Festival de Cine de Nueva York, donde asistió acompañado de su esposo David Furnish y el codirector RJ Cutler, el músico se abrió sobre su estado de salud: "Para seros sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí", expresó, arrancando sonrisas en la audiencia.

A pesar de las múltiples operaciones y complicaciones médicas, su enfoque está lejos de ser sombrío. "Sigo aquí. Y no puedo agradecéroslo lo suficiente: sois las personas que me habéis hecho ser quien soy", dijo Elton, dirigiéndose a los asistentes, y luego añadió con un toque más personal: "Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo", refiriéndose a su esposo y sus dos hijos, quienes han sido una fuente constante de alegría y apoyo en su vida.

Elton y David formalizaron su relación en 2005 y se casaron en 2014, tras la legalización del matrimonio igualitario en Reino Unido. Juntos formaron una familia al recibir a sus hijos, Zachary y Elijah, nacidos a través de gestación subrogada en 2010 y 2013, respectivamente.

Para Elton, la vida familiar ha sido la mayor fuente de felicidad: "Hallé la felicidad y la dicha total y absoluta cuando conocí a David y cuando tuve a nuestros hijos. Y mi satisfacción no puede ser mayor. Nunca he sentido una felicidad tan grande como ahora", confesó la estrella británica, que recientemente decidió retirarse de las giras para priorizar su bienestar y estar más cerca de los suyos.

Aunque su última actuación en vivo tuvo lugar en julio de 2023 en Estocolmo como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road, Elton asegura que la música siempre tendrá un lugar en su vida, pero no será su prioridad. "He hecho todo lo que había que hacer: tocar música. Ya he triunfado. He estado ahí y lo he conseguido", dijo, dejando claro que ahora su atención está enfocada en su familia: "Lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy feliz".

Elton ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años. Desde una infección ocular grave que ha afectado su visión, hasta caídas que le provocaron lesiones importantes, el legendario cantante ha sabido sobreponerse con valentía. Una de las situaciones más críticas ocurrió en 2017, cuando casi pierde la vida debido a una infección tras una operación de cáncer de próstata. Recordando ese episodio, confesó: "Recé solo en mitad de la noche estando en el hospital. ‘Por favor, no me dejes morir. Por favor, déjame volver a ver a mis hijos y dame algo más de tiempo’, rogué”.

A lo largo de su vida, ha aprendido a valorar cada momento, especialmente el tiempo que comparte con su familia. En su 75 cumpleaños, dedicó una carta a sus hijos, publicada en Time, donde los describió como sus mayores logros: "Zachary y Elijah, vosotros dos sois los mayores regalos que me ha dado la vida. Habéis llenado mi corazón de amor y mi vida de propósito y significado de maneras que jamás creí posibles".

Para Elton John, la salud puede haber sido un obstáculo, pero nunca una barrera para encontrar la felicidad en lo que más importa: su familia y el amor que lo rodea.