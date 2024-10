Adele rompe en llanto al ver a Celine Dion en su concierto: Así fue el emotivo encuentro

La británica no pudo contener la emoción al ver a la diva canadiense entre el público.

La ciudad de Las Vegas fue escenario de un momento profundamente emotivo cuando dos de las voces más icónicas de la música se encontraron en el Teatro Coliseo del Caesars Palace. El conmovedor episodio se volvió viral casi de inmediato, con imágenes y videos que capturaron la emoción de Adele al descubrir a Celine Dion entre el público durante su concierto.

La diva canadiense, quien se vio obligada a retirarse de los escenarios tras desarrollar el síndrome de la persona rígida, un trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmos, hizo una aparición pública en el concierto de la británica, generando una ola de reacciones entre los asistentes y los seguidores de ambas artistas en redes sociales. La cantante canadiense, de 56 años, se encontraba acompañada por sus hijos, Nelson y Eddy, lo que hizo aún más especial su presencia en el evento.

Te puede interesar: Video | Juanes sorprende a fan que iba en su carro cantando a todo pulmón 'Es por ti'

Te puede interesar: Fallece Króshik, el gato obeso de 17 kilos que rescataron del sótano de un hospital

Todo comenzó cuando Adele, en medio de la interpretación de su balada “When We Were Young”, divisó a Céline en uno de los palcos cercanos. La británica, visiblemente emocionada, detuvo su presentación para acercarse a la legendaria cantante. El encuentro fue cálido y lleno de ternura. Ambas se fundieron en un abrazo mientras el público estallaba en aplausos. En un video que ha sido compartido en diversas plataformas, se puede ver a Dion acariciando el rostro de Adele, mientras intercambiaban palabras y sonrisas llenas de admiración y afecto.

Al regresar al escenario, Adele, aún conmovida hasta las lágrimas, no pudo contener su emoción: “¡Denle un aplauso a Miss Céline Dion!”, exclamó, lo que desató una ovación de pie entre los asistentes. El público, que ya se encontraba extasiado por el concierto, recibió con vítores este emotivo reconocimiento a la intérprete de “My Heart Will Go On”, quien durante años tuvo su propia residencia en Las Vegas, en ese mismo teatro.

Este encuentro entre las dos estrellas es particularmente significativo, ya que el Teatro Coliseo fue diseñado específicamente para Céline Dion cuando inició su famosa residencia “A New Day” en 2003. Adele, quien se encuentra en la recta final de su residencia “Weekends with Adele”, reconoció la historia del lugar al decir: “Este espacio siempre ha sido de ella. Es como si todo hubiese cerrado un ciclo esta noche”. Con estas palabras, la artista británica no solo destacó la importancia del lugar, sino también su profunda admiración por Dion, quien ha sido una figura clave en la historia de Las Vegas.

Para Adele, de 36 años, este momento representó un homenaje a una de sus ídolas más grandes, un encuentro lleno de respeto y cariño que marcó una noche inolvidable tanto para las artistas como para el público. Con lágrimas en los ojos, ambas compartieron un instante que quedó grabado en la memoria colectiva de todos los presentes.

Céline, por su parte, también se mostró visiblemente conmovida. En un momento del encuentro, se levantó para hacer una reverencia en reconocimiento a las palabras de Adele, mientras las cámaras capturaban cómo ambas estrellas compartían un momento de admiración mutua.

El concierto de Adele, que forma parte de su residencia que se extenderá hasta el 23 de noviembre, no solo dejó al público maravillado por su inigualable talento vocal, sino también por este instante único en el que dos leyendas vivas de la música se encontraron y compartieron su emoción de manera tan genuina.