¡Escándalo! Captan a Kanye West y a su esposa en 'actos libidinosos' a plena luz del día

El rapero Kanye West y su esposa, la arquitecta australiana Bianca Censori, están protagonizando uno de los escándalos más grandes del espectáculo internacional. Después de que Censori escandalizara a la sociedad más conservadora de Italia por pasearse prácticamente "desnuda" por las calles del país, ahora la pareja ha cruzado los límites de los permitido, tras ser captados supuestamente en prácticas sexuales a plena luz del día, mientras daban un viaje en un bote, por la ciudad de Venecia.

El rapero de 46 años y la arquitecta de 28 fueron vistos dando un paseo en un taxi fluvial por los canales de Venecia a la vista de decenas de personas, quienes aprovecharon la ocasión para tomar fotos y videos del artista. Sin embargo, las imágenes se han vuelto virales porque muestran a la pareja aparentemente teniendo sexo oral a bordo. En el video compartido por medios como Page Six, TMZ y Daily Mail se puede ver como Kanye West deja su trasero expuesto, mientras Bianca está "arrodillada" enfrente de él. Lo que más llamó la atención de los usuarios es el cinismo de la pareja al tener "supuestas" relaciones sexuales en público.

La pareja parecía relajada durante la excursión, en la que se les unieron un conductor y una amiga no identificada. West, que estaba vestido completamente de negro, se sentó encima de un área elevada (y muy abierta) con los pantalones parcialmente bajados por razones desconocidas. Una vez que el barco atracó, Censori se ajustó su gabardina de cuero gris mientras salían del barco. Ella y su “marido” descalzo se tomaron de la mano mientras paseaban por las calles con su misteriosa amiga.

Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas y las redes explotaron condenando el indecoroso comportamiento del exesposo de Kim Kardashian.

De acuerdo a los reportes de Daily Mail, el Tribunal Constitucional de Italia puede imponer multas de cinco mil a 10 mil euros este tipo de exhibiciones en lugares que son frecuentados por menores. Incluso, se habla de que pueden aplicar condenas de meses o hasta cuatro años de prisión.

La llamativa pareja, que se “casó” en una ceremonia de boda no vinculante legalmente en enero, ha pasado la mayor parte de agosto generando titulares en la prensa rosa por su comportamiento y la manera extraña en la que se visten tanto él con su particular manía de taparse el rosto como ella con sus vestidos de mallas transparentes que no dejan absolutamente nada a la imaginación.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) 28 de agosto de 2023