Esposa de Ozuna rompe el silencio tras escándalo de infidelidad

Luego de la polémica que desató el periodista español Jordi Martin en los últimos días tras revelar que Ozuna le estaría siendo infiel a su esposa con una actriz porno española de 27 años, su esposa Taína Meléndez finalmente rompió el silencio. Cabe recordar que Jordi Martin es el mismo periodista que reveló la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Clara Chía.

Fue a través del programa de farándula "Lo Sé Todo" que el periodista soltó la bomba dejando perplejos a los presentadores. "Ozuna le estaría haciendo desleal a su mujer, con la que lleva 12 años, con la que ha formado una familia, con una actriz porno, una chica catalana de 27 años muy guapa”, dijo ante las cámaras.

El paparazi aseguró en diferentes ocasiones durante su intervención que fue la propia actriz la que lo contactó y le mostró supuestas evidencias que confirmarían la relación extramarital del cantante urbano con esta mujer.

“Las pruebas que yo vi, no dejaban lugar a dudas de que esa relación era existente, llevan ocho meses juntos y Ozuna le ha prometido que quiere una familia con ella, que se va a ir a vivir con ella, que no está con la mujer, y esta chica ha llegado a un punto en el que ha sentido que Ozuna no le ha dado su lugar y ha visto que realmente no ha dejado a su mujer, y fue cuando ha dicho, Jordi, quiero sacar esto a la luz pública”, afirmó Martín en la transmisión en vivo.

Tras unos días guardando silencio, finalmente la esposa del puertorriqueño, Taína Marie Meléndez, se ha pronunciado ante los hechos revelados por el periodista.

Meléndez, de 30 años, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que defiende al "Negrito de ojos claros" y deja entrever que todo se trata de "un plan orquestado por alguien" para hacerle daño al cantante y a su familia.

"El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos", comenzó escribiendo la mujer del multipremiado cantante que siempre ha preferido mantener un perfil bajo.

"Viene, viene! focas no le bajen, sigan aplaudiendo para que no se les caiga el plan de medios que envió a hacer el que está detrás de todo esto", continuó con emoticones de risa y de sorprendida.

"El mordío y envidioso es cosa mala. Sigue leyendo la Biblia para que sepas lo que le pasa a los que obran mal", finalizó el mensaje.

Claudia Bavel, la actriz catalana de 27 años, confirmó la presunta relación con Ozuna y expresó sentirse engañada, ya que él le había asegurado que estaba separado de su pareja. Según sus declaraciones, vio a Ozuna besándose con su esposa en un lugar donde coincidieron.

"Ha sido una relación basada en las mentiras, desde el primer día. La relación empezó en octubre del 2022, teníamos planes a futuro, me enamoré de él y me siento muy traicionada. Él me decía para irnos a vivir a Puerto Rico y quería formalizar nuestra relación teniendo un hijo", afirmó Claudia.