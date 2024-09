Exnovia de Madonna se sintió como una 'prostituta de lujo' durante su relación en los 90

La legendaria modelo de los 90, Jenny Shimizu, ha revelado capítulos inéditos de su vida profesional y personal en el documental In Vogue: The 90s, disponible en Disney+ y Hulu. En este recorrido por la moda de la década, Shimizu recuerda su ascenso en el mundo del modelaje, así como sus romances con dos de las mujeres más influyentes del momento: Madonna y Angelina Jolie.

Conocida por su imagen andrógina y su representación de la diversidad en la moda, Shimizu dejó una huella imborrable. Sin embargo, detrás del glamour, vivió momentos complejos en sus relaciones personales, que detalla sin reservas en la serie documental.

Uno de los aspectos más impactantes del relato de Shimizu es su relación con la Reina del Pop, Madonna. En un tono reflexivo, la modelo confesó que su conexión con la artista fue intensa, aunque no siempre fácil de manejar: "No podías decirle que no a Madonna en los 90", señaló, aludiendo a la influencia que ejercía sobre quienes la rodeaban.

Shimizu relata cómo volaba a menudo desde diversas ciudades de Europa solo para pasar la noche con la cantante, dejando sus compromisos laborales atrás: “Volaba de Milán a París solo para estar con ella y después volvía al trabajo”, comentó, revelando la dinámica frenética de la relación. En una de las anécdotas que compartió, mencionó recibir llamadas urgentes para reunirse con Madonna, incluso si eso significaba cambiar sus planes en el último minuto: “Me sentía como una prostituta de lujo, porque realmente lo era”.

Pero la vida amorosa de Shimizu no se limitó a Madonna. Durante ese mismo periodo, también mantuvo una relación con Angelina Jolie, una conexión que pudo haber sido aún más profunda. Jolie, en una entrevista de 1997 con la revista Girlfriends, afirmó que Shimizu había sido un amor importante en su vida.

“Probablemente me habría casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo”, aseguró la actriz, en referencia a Jonny Lee Miller, con quien estuvo en matrimonio en ese entonces.

Aunque las dos no llegaron al altar, Shimizu también compartió que su relación con Jolie fue significativa y que, a pesar de estar simultáneamente con Madonna, mantuvo un fuerte lazo emocional con la actriz.

Más allá de su vida amorosa, la carrera de Jenny Shimizu en el mundo del modelaje fue revolucionaria. Fue una de las primeras mujeres asiáticas en abrir un desfile de Calvin Klein y su rostro fue parte de una histórica campaña de Banana Republic. Ver su imagen en un cartel de Times Square fue un momento que cambió su perspectiva: "Mis amigos me llevaron y señalaron el cartel diciendo ‘American Beauty’. Nunca antes me habían descrito como estadounidense o como belleza", recordó, conmovida.

Shimizu también reflexionó sobre lo que significaba ser una mujer lesbiana y asiática en una industria que, en ese entonces, apenas comenzaba a abrirse a la diversidad. Su trabajo no solo rompió estereotipos en cuanto a género y sexualidad, sino que también abrió el camino para futuras generaciones de modelos que no encajaban en los moldes tradicionales de belleza.

“Calvin hizo algo muy positivo para el mundo entero al elegir a alguien como yo”, expresó, mostrando su gratitud por haber sido parte de un movimiento que trascendió la moda para impactar la cultura global.

El documental In Vogue: The 90s no solo explora la carrera de Jenny Shimizu, sino que también brinda una ventana al impacto cultural y estilístico de esa década. A través de entrevistas con figuras icónicas como Naomi Campbell, Tom Ford, Marc Jacobs y Jean Paul Gaultier, la serie revela cómo los años 90 definieron una era y sentaron las bases para la moda contemporánea.

Mientras que Shimizu ha tomado un papel más discreto en la actualidad, la vida amorosa de Madonna sigue siendo objeto de atención. A sus 66 años, la cantante ha estado vinculada recientemente con el futbolista Akeem Morris, de 28 años, a quien conoció durante una sesión fotográfica para Paper Magazine en agosto de 2022.

Los episodios de In Vogue: The 90s ya están disponibles en Disney+, ofreciendo una narración vibrante y detallada de una década que sigue inspirando a la moda y la cultura actual.