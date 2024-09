¡Le quitó el perro! Exnovia de Peso Pluma lo acusa de infiel y le exige que le devuelva el cachorro que le regaló

Hanna Howell, exnovia del popular cantante mexicano Peso Pluma, ha decidido hablar públicamente sobre su relación y las razones que llevaron a su ruptura. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde no solo confirmó el final de su romance, sino que también lanzó serias acusaciones contra el artista, lo que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios.

El noviazgo entre Peso Pluma y Howell parecía prometedor, con muestras de cariño en público e incluso tatuajes que simbolizaban su compromiso. Sin embargo, unos meses después, la relación llegó a su fin en medio de una polémica que ella misma ha comenzado a destapar. A través de sus historias de Instagram, Hanna no solo anunció la ruptura, sino que dejó entrever que la lealtad no fue parte del comportamiento del cantante durante su relación.

Uno de los puntos más dolorosos para Howell fue el hecho de que el artista supuestamente llevó a otra mujer a la fiesta de cumpleaños que ella había planeado en las Islas Turcas y Caicos: "Llevar a una chica cualquiera a mi fiesta de cumpleaños planeada a las Islas de Turcos y Caicos en mi put… fin de semana de cumpleaños", escribió, claramente dolida y frustrada por la situación.

Además, la influencer sugirió que está considerando revelar más detalles sobre su relación con el cantante si no recibe de vuelta un regalo muy especial que él le hizo durante su noviazgo: un perrito.

"Devuélveme al perro que tú mismo me regalaste", exigió la modelo, revelando que a pesar de que el cantante no le cuida, se niega a devolvérselo. "Ni siquiera le cuidas ni le prestas atención, pero te niegas a dármelo para demostrar que tienes el poder", añadió en su publicación, dejando entrever que la disputa por la mascota ha sido uno de los puntos más conflictivos tras su separación.

Howell también lanzó una advertencia, dejando claro que, si Peso Pluma no le devuelve el cachorro, podría hacer públicas más situaciones incómodas que vivió durante su relación con él. "Estoy muy cerca de contarlo todo", aseguró, abriendo la puerta a una posible ola de revelaciones sobre la relación que hasta ahora ha permanecido en la sombra.

Por si fuera poco, rumores apuntan a que Jassiel Núñez, pareja de otro cantante cercano a Peso Pluma, podría estar involucrada en la situación. Según algunas versiones, Núñez tendría ahora la mascota que Howell reclama, después de que Peso Pluma les diera los boletos de viaje a las Islas Turcas y Caicos, originalmente destinados a él y a Hanna.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones de su exnovia. Sin embargo, los seguidores de ambos están atentos a lo que pueda venir, ya que Howell ha dejado claro que no piensa quedarse callada si no se resuelven los conflictos que persisten entre ellos.