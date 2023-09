Falleció Steve Harwell exvocalista de Smash Mouth y autor de la canción de 'Shrek'

El miembro fundador y exvocalista de Smash Mouth, Steve Harwell, falleció este lunes a los 56 años tras una larga batalla con la insuficiencia renal.

En un comunicado enviado a la revista Rolling Stone, el manager de la banda, Robert Hayes, declaró que el músico había fallecido “tranquila y cómodamente” en su hogar en Idaho, Estados Unidos, “rodeado de su familia y amigos”.

Aunque el representante no reveló la causa oficial del deceso se sabe que Harwell estuvo batallando durante los últimos años con complicaciones derivadas de la insuficiencia renal crónica, misma que desarrolló debido al abuso de drogas y alcohol que por décadas padeció el cantante.

Steve Harwell había estado recibiendo tratamiento médico y un seguimiento de su estado de salud en un hospital. Sin embargo, los doctores decidieron que sus últimos días los pasara en su residencia para estar acompañado de su familia y seres más queridos, quienes se reunieron durante el pasado fin de semana.

“Steve debería ser recordado por su disciplina y determinación para alcanzar la cima del estrellato. Y el hecho de que lo haya conseguido con tan poca experiencia musical hace que sus logros sean mucho más increíbles. Sus únicas herramientas fueron su carisma, encanto y ambición. Vivió una vida al 100%, brillando fervientemente por todo el universo antes de apagarse”, expresó Hayes.

Steve Harwell fundó Smash Mouth en 1994 junto a Kevin Coleman, Greg Camp y Paul Delisle. En 1997 publicaron publicaron su primer álbum bajo el título de Fush Yu Mang y con este también llegó su primer éxito, ‘Walkin’ On the Sun’. El éxito internacional les llegaría dos años después con los sencillos que encabezaron las listas de éxitos "All Star" y "I'm a Believer".

Durante la carrera de Harwell, la banda fue nominada al Grammy a la Mejor Interpretación pop de un dúo o grupo por "All Star", una canción que luego alcanzó un estatus de culto tras su aparición en la banda sonora de la película animada de 2001 "Shrek".

*Con información de www.es.rollingstone.com*