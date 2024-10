¡Perturbador! Filtran llamada al 911 desde el hotel donde murió Liam Payne de One Direction

El 911 recibió una llamada desesperada el día en que Liam Payne, exintegrante de One Direction, perdió la vida tras caer desde el balcón de un hotel en Palermo: “Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación”, expresó con voz agitada Grazzie, quien se preocupaba no solo por los destrozos, sino también por la seguridad de Payne. Sin embargo, ni el propietario ni las autoridades pudieron prever lo que estaba por suceder.

El hotel Casa Azul Palermo, ubicado en un tranquilo barrio de la ciudad, se convirtió en el escenario del fatídico desenlace. Grazzie, al percibir que la situación se estaba saliendo de control, trató de alertar a las autoridades lo antes posible. “Necesitamos que venga alguien”, insistió, proporcionando la dirección del establecimiento y enfatizando la urgencia del caso.

En la llamada, menciona el temor de que Payne, quien estaba en una habitación con balcón en el tercer piso, pusiera en riesgo su vida. “Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped”, añadió, claramente angustiado.

A medida que avanzaba la conversación, la situación parecía volverse más crítica. “Lo que yo te pido es que venga alguien urgente, porque, bueno…”, dijo Grazzie, antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente. Todo indica que el dueño del hotel debió interrumpir su comunicación para intentar manejar la situación en persona, aunque, lamentablemente, no fue suficiente para evitar la tragedia.

Pocos minutos después, el exmiembro de la famosa banda One Direction, cayó desde el balcón del tercer piso del hotel. La caída resultó fatal, y la vida de Liam James Payne, un cantante y compositor británico que marcó a una generación con su música, llegó a un trágico fin a la edad de 31 años.

El legado musical del artista, especialmente durante su tiempo en la famosa banda, sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Como miembro de una agrupación que se convirtió en un fenómeno mundial, Payne contribuyó a la creación de algunas de sus canciones más emblemáticas, como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love. Estas piezas, parte de los álbumes Up All Night y Take Me Home, catapultaron a One Direction al éxito global y definieron la carrera de Payne.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias alrededor de la muerte del cantante, pero lo que queda claro es que hubo un intento desesperado por evitar el fatal desenlace que previamente habría involucrado una situación de salud mental, drogas y alcohol, que detonó de la peor manera.

La noticia de su muerte ha sacudido al mundo de la música y a sus millones de seguidores, quienes hoy lamentan la pérdida de una figura que, a lo largo de los años, dejó una huella indeleble con su talento y carisma.