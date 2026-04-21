Grupo Frontera no se presentará en Panamá: anuncian cancelación por 'motivos logísticos'

El proceso de reembolso de los boletos adquiridos se gestionará a través de las plataformas oficiales de Panatickets y Ticketplus.

Ciudad de Panamá, Panamá/El concierto de Grupo Frontera en Panamá fue cancelado a pocos días de su realización, según confirmó la productora Magic Dreams Productions mediante un comunicado oficial.

La presentación, que formaba parte de la gira “Triste Pero Bien Cbrón Tour”* y estaba programada para el 23 de abril en Plaza Amador, no podrá llevarse a cabo debido a “motivos logísticos y de producción fuera del control del artista”.

En el mensaje, la empresa lamentó lo ocurrido y expresó su pesar hacia el público que esperaba el espectáculo, agradeciendo además el respaldo y entusiasmo mostrado por los seguidores de la agrupación.

Asimismo, informaron que en los próximos días estarán brindando detalles sobre el proceso de reembolso de los boletos adquiridos, el cual se gestionará a través de las plataformas oficiales de Panatickets y Ticketplus.

La cancelación ha generado reacciones entre fanáticos que aguardaban la llegada de la banda, una de las más populares del género en la actualidad, al país.

El crecimiento de Grupo Frontera se ha convertido en uno de los fenómenos más destacados de la música latina reciente.

Desde su irrupción en 2022, la banda ha llevado el regional mexicano a escenarios donde antes no tenía tanta presencia, impulsada por éxitos como un x100to y No Se Va.

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