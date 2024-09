Janet Jackson desata polémica al cuestionar la raza de Kamala Harris: 'Ella no es negra'

Esta vez, la controversia ha girado en torno a Janet Jackson, quien ha generado una gran cantidad de críticas por sus comentarios sobre la ascendencia racial de Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata presidencial del Partido Demócrata.

Te puede interesar: Fallece Tito Jackson, hermano mayor de Michael y miembro de los Jackson 5

Te puede interesar: Janet Jackson descubrió que el actor Samuel L. Jackson es su primo cuarto

En una entrevista reciente con The Guardian, la cantante de 58 años expresó dudas sobre la identidad racial de Harris, hija de un inmigrante jamaiquino y una inmigrante india: "Ella no es negra. Eso es lo que escuché. Es india", afirmó Jackson. "Su padre es blanco, eso es lo que me dijeron", continuó diciendo. "Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco", concluyó la artista.

Estos comentarios desataron una ola de indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios respondieron con críticas feroces. Un usuario en la plataforma X escribió: "Es por eso que es irrelevante, y se aprovecha del éxito de sus hermanos". Otro usuario añadió: "Querida Janet, Kamala Harris es tan negra o más negra que tu hijo, tus tres exmaridos y la gran mayoría de tus sobrinos y sobrinas. Si no lo sabías, ahora lo sabes".

Las comparaciones entre Harris y la historia familiar de Janet Jackson no tardaron en aparecer, recordando el vitíligo que padecía su hermano Michael Jackson, que cambió el color de su piel, lo que lo convirtió en el centro de múltiples controversias raciales en la década de los 90.

Esta no es la primera vez que se pone en duda la identidad racial de Harris. El expresidente Donald Trump, actual candidato republicano, también ha comentado sobre el tema en el pasado. “La conozco desde hace mucho tiempo, indirectamente, y ella siempre fue de ascendencia india”, declaró Trump. "No sabía que ella era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra", ironizó. Estas afirmaciones han reavivado una discusión persistente sobre la representación racial y la identidad en la política estadounidense.

Kamala Harris ha hecho de su lucha contra el racismo una de las piedras angulares de su campaña. Como la primera mujer de ascendencia africana e india en alcanzar la vicepresidencia, su identidad se ha convertido en un símbolo poderoso en la política contemporánea. Sin embargo, los cuestionamientos constantes sobre su raza, tanto de figuras públicas como de políticos, subrayan las tensiones que rodean las conversaciones sobre raza y herencia en Estados Unidos.

Los comentarios de Janet Jackson no solo han generado controversia por su naturaleza, sino también por la época en la que se hacen. A un mes y medio de las elecciones presidenciales, en un momento en que el país está polarizado, tales declaraciones podrían influir en la percepción pública de la candidata. Mientras tanto, Harris sigue adelante con su campaña, confiada en que su mensaje de unidad y justicia social prevalecerá sobre los intentos de dividir a la nación por cuestiones de raza.