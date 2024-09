Exintegrante de Red Hot Chili Peppers acusado de homicidio por atropellar a un peatón

lau/El guitarrista estadounidense Josh Klinghoffer, conocido por su trabajo con Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam, se encuentra en el centro de una compleja situación legal tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado 18 de marzo en Alhambra, California. El incidente resultó en la muerte de Israel Sánchez, un peatón de 47 años, lo que ha generado una demanda civil por homicidio culposo y negligencia en su contra.

El accidente sucedió cuando Sánchez cruzaba una calle señalizada y fue impactado por el vehículo que conducía Klinghoffer, un GMC Yukon modelo 2022. De acuerdo con los informes judiciales, el músico se encontraba detrás del volante cuando ocurrió el desafortunado suceso. Sánchez fue trasladado de inmediato al Hospital Huntington, donde fue declarado fallecido a las 5:28 p.m. del mismo día.

Te puede interesar: Exguitarrista de Red Hot Chili Peppers es demandado por homicidio culposo

Te puede interesar: Corte Interamericana condena a Chile por reducir sentencias en crímenes de lesa humanidad

La familia de la víctima, representada por su hija Ashley Sánchez, ha presentado una demanda civil en busca de justicia para su ser querido. Según el abogado de la familia, Nick Rowley, el caso tiene evidencia en video que demostraría que Klinghoffer estaba utilizando su teléfono móvil en el momento del accidente.

"Israel Sánchez se dirigía a la tienda de comestibles para preparar una sopa para su familia y nunca regresó a casa", dijo Rowley en un comunicado. “Él respetó la señalización peatonal, pero desafortunadamente el señor Klinghoffer lo golpeó mientras manejaba distraído”.

Rowley enfatizó el dolor que la familia Sánchez está viviendo y la importancia de que se rinda cuentas por el trágico suceso. "La pérdida que ha sufrido esta familia es incalculable. Vamos a hacer todo lo posible para obtener justicia en nombre del señor Sánchez", añadió el abogado.

Por su parte, Andrew B. Brettler, abogado de Josh Klinghoffer, aseguró que el accidente fue "un trágico suceso" y que su cliente ha cooperado completamente con las autoridades desde el primer momento. Según la defensa, Klinghoffer se detuvo inmediatamente después del impacto, llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades y los servicios médicos.

El músico compareció ante el tribunal de Alhambra este jueves 26 de septiembre para la lectura formal de los cargos. Allí, el artista se declaró “inocente” del cargo de homicidio vehicular en un tribunal de California, por lo que el caso volverá a los tribunales el 31 de octubre del año en curso.

Una fuente reveló a Rolling Stone que “no se alega intención criminal” en la acción civil y que una revisión de la evidencia dijo que “no había ningún teléfono involucrado”.

“Si tienen pruebas exculpatorias, nunca nos las han presentado”, ha dicho el abogado de la familia de la víctima y añadió: “Todo lo que puedo ver es lo que veo en el vídeo. Si dice que no está hablando por teléfono, bien. Pero es mediodía, está entrando en una intersección y no hay luces de freno en su vehículo, ninguna, hasta que un hombre es atropellado en el paso de peatones. Soy escéptico respecto de las pruebas exculpatorias y no puedo hablar con el fiscal del distrito y sus cargos, pero al final del día, a plena luz del día, tuvo muchas, muchas oportunidades para que esto no hubiera sucedido. No hay otra palabra para ello que negligencia. Alegamos que es negligencia grave”.