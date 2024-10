Julia Fox se arrepiente de haber sido novia de Kanye West: 'Solo me utilizó como un peón'

Julia Fox, actriz y modelo, ha revelado detalles íntimos de una de las etapas más turbulentas de su vida: su breve pero intensa relación con el rapero Kanye West. Aunque la relación duró solo unas semanas, Fox asegura que el impacto emocional fue profundo y duradero: “Me arrepiento mucho de esa relación. La odio. Fueron solo unas semanas, pero suficientes para que me durara toda la vida”, confesó la artista en una reciente entrevista para The Times.

El vínculo entre Fox y West surgió poco después de que el rapero finalizara su relación con Kim Kardashian. Según Julia, Kanye la vio como una herramienta para provocar a su exesposa, algo que la artista no sospechó al principio, pero que con el tiempo le resultó dolorosamente obvio. “Me di cuenta enseguida de que me estaban utilizando como peón”, recuerda la protagonista de Uncut Gems, quien no solo fue víctima de los juegos emocionales de West, sino también de la atención mediática que nunca buscó.

Julia Fox nunca quiso que su relación con Kanye West se hiciera pública tan pronto, o de la forma en que lo hizo. Sin embargo, fue el propio West quien filtró fotos de la pareja a los medios, como Interview, sin su consentimiento. Incluso le pidió a Fox que escribiera un relato sobre cómo se conocieron, pero, insatisfecho con la versión de la actriz, el rapero optó por inventar una historia para acompañar las imágenes. Esto, para ella, fue una clara señal de que él controlaba la narrativa desde el principio. “Estuve probablemente en la posición más incómoda de mi vida, y eso es decir mucho”, confesó Fox sobre la experiencia.

Durante su relación, Kanye también intentó influir en su apariencia, enviando estilistas para vestirla, una estrategia que ya había empleado con sus parejas anteriores. La presión no se detuvo ahí; en un encuentro privado, West le ofreció operarle los senos, a lo que Julia se negó rotundamente. Además, le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad, amenazando con romper cualquier vínculo si no lo hacía. Ante esta manipulación, Fox decidió poner fin a la relación.

El detonante final para Julia fue el impacto que la relación con West estaba teniendo en su vida personal, en particular en su rol como madre. Su hijo, Valentino, fue lo que la mantuvo con los pies en la tierra en medio de la confusión que rodeaba su fugaz romance con una de las figuras más controvertidas de la música: “Mi hijo ha sido mi punto de apoyo. Fue como: no puedo caer en esta espiral porque ningún hombre, por rico o famoso que sea, vale un minuto lejos de mi hijo”, aseguró la actriz, dejando claro que sus prioridades siempre estuvieron claras, incluso en los momentos más difíciles.

Fox ha admitido que, en un principio, la fama y fortuna de West resultaron tentadoras. Sin embargo, la distancia que esto creó entre ella y su hijo le hizo ver el daño que la relación le estaba causando. Fue su amor por Valentino lo que finalmente la impulsó a alejarse del rapero y de la espiral autodestructiva en la que se encontraba.

A pesar de las experiencias negativas, ha decidido no aferrarse al rencor. “No voy a guardar rencor y amargarme la vida porque sigo enfadada por algo. En algún momento tienes que perdonar y seguir adelante, porque crees que estás haciendo daño a la otra persona, pero en realidad solo te estás haciendo daño a ti misma”, reflexionó la actriz, dejando entrever un proceso de sanación que la ha llevado a un nuevo capítulo en su vida.

Hoy, Fox está en un punto de transformación personal. Después de una serie de relaciones fallidas con hombres, ha optado por el celibato, una decisión que, según ella, ha liberado su mente y su energía emocional.

“El sexo era una de las cosas que no tenía cabida. Gran parte de mi energía mental y emocional siempre iba a parar a los hombres y al sexo. Ahora no tengo esas cosas ocupando mi mente, siento que estoy en otro nivel de pensamiento”, compartió Fox, añadiendo que este nuevo enfoque le ha permitido “trascender” a otro nivel en el “videojuego de la vida”.

Aunque su experiencia con Kanye West la dejó marcada, Julia Fox no cierra la puerta al amor. Sin embargo, ha dejado claro que si volviera a enamorarse, preferiría que fuera de una mujer. “Definitivamente estaría dispuesta a tener una relación con una mujer. No se puede equiparar a una relación con un hombre. Con una mujer estás con tu mejor amiga, mientras que, en última instancia, los hombres siempre van a priorizar a otros hombres por encima de ti”, confesó, sugiriendo que una relación con una mujer sería más equilibrada y auténtica.