Kanye West es acusado por exmodelo de "America's Next Top Model" de abuso sexual e intento de asfixia

Kanye West, conocido tanto por su música como por sus frecuentes polémicas, está siendo demandado por Jenifer Jenn An, una modelo y exconcursante de America’s Next Top Model. En una demanda presentada el pasado 22 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jenn An acusa al artista de actos violentos y de comportamiento indebido durante la grabación del videoclip de “In for the Kill”, canción de La Roux, en septiembre de 2010.

Según los documentos legales citados por Page Six, el hecho tuvo lugar en el Hotel Chelsea de Nueva York, donde Kanye habría tomado el control de la producción. Jenn An afirma que el rapero la sometió a situaciones abusivas en presencia del equipo de trabajo, quienes no intervinieron. Entre las alegaciones, se incluye que la habría obligado a sentarse frente a una cámara y habría ejercido presión física en su cuello con las manos, lo que dificultó su respiración y la hizo sentirse desorientada.

El documento también describe que, al término de la escena, Kanye West declaró: “Esto es arte. Esto es jodido arte. Soy como Picasso”. La modelo asegura que el episodio dejó marcas visibles en su rostro, incluyendo rastros de maquillaje corrido y saliva, lo cual fue ignorado por los presentes.

Además, Jenn An señaló que West la trató de manera que, según la demanda, simulaba conductas explícitas no consensuadas. El incidente, según ella, fue parte de un patrón de dinámicas de poder abusivas dentro de la industria.

La demanda también incluye a Universal Music Group, acusándola de no garantizar un entorno de trabajo seguro ni investigar lo sucedido. Jenn An busca no solo justicia por el episodio, sino también visibilizar las condiciones precarias a las que muchas mujeres se enfrentan en el sector artístico. “La industria nos coloca en dinámicas de poder abusivas”, declaró. “Fuera de crear precedentes legales, las sobrevivientes de agresiones no tenemos nada”.

El equipo de Kanye West ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas. Por otro lado, Jenn An manifestó su intención de usar este caso como una oportunidad para fortalecer la protección de las mujeres en la industria del entretenimiento. El caso está ahora en manos de las autoridades, quienes determinarán los próximos pasos legales.

La situación ha generado un debate sobre las condiciones laborales en la industria musical y el rol de las grandes empresas en garantizar entornos éticos y seguros para sus colaboradores.