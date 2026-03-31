Katy Perry y Justin Trudeau bromean sobre su edad biológica y desatan conversación global

La relación entre ambos continúa generando interés internacional, esta vez a partir de una publicación que mezcla humor, vida personal y tendencias de bienestar.

La cantante Katy Perry compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto al político canadiense Justin Trudeau durante una cita, en la que ambos compararon sus edades biológicas, dando pie a comentarios y reacciones en distintas plataformas digitales.

El contenido, difundido a través de Instagram, mostró a la pareja en un ambiente relajado, sonriendo mientras sostenían sus teléfonos móviles. En las pantallas se podían ver los resultados de una prueba realizada mediante la plataforma Function, especializada en análisis de salud y envejecimiento. La publicación estuvo acompañada de una reflexión que rápidamente captó la atención de sus seguidores: “¿Qué edad tendrías si no supieras cuántos años tienes?”.

Los datos compartidos no pasaron desapercibidos. Según las imágenes, la edad biológica de Katy Perry sería de 33.1 años, mientras que Justin Trudeau registraría 43 años, cifras que resultan considerablemente menores frente a sus edades reales, 41 y 54 años respectivamente. Este contraste no solo generó curiosidad, sino que también impulsó el debate sobre hábitos de vida, salud y percepción del envejecimiento en figuras públicas.

Más allá de la anécdota, la publicación ofreció una mirada más amplia a la vida cotidiana de la artista. Entre las imágenes incluidas, se observaron momentos familiares junto a su hija Daisy, fruto de su relación con Orlando Bloom. En una de las escenas, madre e hija aparecen practicando esquí, mientras que en otra se muestra la creación de unas botas vaqueras personalizadas para la niña. Estas instantáneas reforzaron la faceta más íntima y personal de la cantante, alejándose por momentos de los escenarios.

La relación entre Perry y Trudeau, que fue confirmada públicamente en diciembre de 2025, ha evolucionado bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Meses antes del anuncio oficial, ambos ya habían sido vistos juntos en diferentes ciudades, lo que alimentó especulaciones sobre su vínculo. Uno de los momentos que consolidó estas versiones fue una publicación desde Tokio, donde la artista escribió: “Tiempos de tokio en tour y más”, acompañando imágenes que incluían un selfie con Trudeau y un video en el que compartían una comida.

Te puede interesar: Britney Spears rompe el silencio tras su arresto y reaparece en redes junto a uno de sus hijos

Te puede interesar: Demanda millonaria por 'Dame Tu Cosita': Cutty Ranks exige regalías impagas

Desde entonces, la pareja ha mantenido una dinámica marcada por la distancia, debido a sus compromisos profesionales. La agenda internacional de Katy Perry y las responsabilidades públicas de Trudeau han obligado a coordinar encuentros puntuales, una situación que, según fuentes citadas por Page Six, ambos han manejado con naturalidad. De acuerdo con estas versiones, la prioridad ha sido mantener la estabilidad de sus familias, lo que implica ajustes constantes en sus rutinas.

El vínculo entre ambos no responde únicamente a la exposición mediática. Fuentes cercanas aseguran que comparten experiencias personales similares, especialmente en lo relacionado con la crianza, lo que ha fortalecido su conexión. Este aspecto ha sido clave para sostener la relación en medio de la presión pública y las exigencias profesionales.

A lo largo de 2025, la pareja fue captada en distintos escenarios, desde encuentros en Montreal hasta celebraciones privadas en Europa. Aunque en su momento optaron por no hacer declaraciones formales, sus publicaciones en redes sociales funcionaron como pistas que confirmaban la cercanía entre ambos. Incluso, días antes de la reciente publicación, Trudeau compartió una imagen junto a Perry durante una reunión con Fumio Kishida y su esposa, lo que evidenció la integración de la cantante en espacios más institucionales.

En este contexto, la reciente broma sobre la edad biológica se convierte en un reflejo de la estrategia comunicativa de la pareja, que combina cercanía, humor y transparencia. La publicación no solo refuerza su presencia mediática, sino que también conecta con audiencias interesadas en temas de bienestar y estilo de vida.

Así, entre cifras, risas y momentos personales, Katy Perry y Justin Trudeau continúan construyendo una narrativa pública que trasciende lo romántico, posicionándose como una de las parejas más comentadas del panorama actual.