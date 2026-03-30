Britney Spears rompe el silencio tras su arresto y reaparece en redes junto a uno de sus hijos

Después de varias semanas alejada del ojo público volvió a pronunciarse y lo hizo a través de sus redes sociales.

La artista, conocida mundialmente como la “princesa del pop”, compartió un mensaje que marca su primera reacción tras su reciente arresto por conducir en estado de ebriedad (DUI) en California, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores y medios internacionales.

La reaparición se produjo el 27 de marzo, cuando Spears publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a su hijo menor, Jayden. En el clip, ambos posan frente al espejo en un ambiente relajado, dejando ver un momento íntimo y familiar. Acompañando las imágenes, la cantante escribió: “Gracias por todo su apoyo… pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición!!! ¡Sean amables!”, un mensaje que rápidamente se interpretó como una señal de estabilidad tras semanas de incertidumbre.

Durante ese periodo, la artista había mantenido un perfil bajo, incluso llegando a ocultar su cuenta en redes sociales. Actualmente, su perfil permanece en modo privado, lo que refuerza la idea de que ha decidido priorizar su bienestar personal y su círculo más cercano. Según reportes de People, Spears ha optado por centrarse en su familia, especialmente en sus hijos Jayden y Sean Preston, fruto de su relación con Kevin Federline.

Fuentes cercanas al entorno de la cantante han señalado que este proceso busca reconstruir su estabilidad emocional. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan necesario para encaminarla hacia el bienestar”. Además, allegados han destacado el impacto positivo de este reencuentro familiar, asegurando que compartir tiempo con Jayden “la ha hecho feliz”.

El incidente que desencadenó esta situación ocurrió el pasado 4 de marzo en el área de Ventura, California. Según información difundida por TMZ, Spears fue detenida tras ser reportada por conducir de manera errática en la autopista U.S. 101. En ese momento, la cantante se encontraba sola al volante de un vehículo BMW negro y fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar.

Las autoridades indicaron que existían sospechas de consumo de alcohol y otras sustancias, aunque los resultados de análisis adicionales quedaron pendientes. Posteriormente, Spears fue liberada de la cárcel del condado de Ventura mientras continuaba la investigación. Hasta ahora, la fiscalía no ha confirmado si se presentarán cargos formales, pero se ha programado una audiencia para el próximo 4 de mayo, donde la artista deberá comparecer ante la justicia.

Te puede interesar: Antonio Banderas transforma su vida tras un infarto: deja Hollywood y apuesta por el teatro

Te puede interesar: Adamari López revela que su expareja la engañó con una mujer casada

El equipo de Spears se refirió al episodio con un tono crítico, calificándolo como “un hecho desafortunado que es completamente inexcusable”. Asimismo, su representante aseguró que la cantante asumirá las consecuencias correspondientes y trabajará en mejorar su situación. “Va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley”, afirmó, añadiendo además: “Ojalá este pueda ser el primer paso en un cambio que se necesita desde hace mucho tiempo en la vida de Britney”.

Días después del arresto, la artista fue vista nuevamente en público mientras realizaba compras en el exclusivo Malibu Country Mart, en el sur de California. Su aparición, vestida con un abrigo largo marrón y gafas oscuras, fue ampliamente difundida en redes sociales, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

En paralelo a este proceso, Spears enfrenta otro frente legal. Según reportes difundidos por TMZ y replicados por el Daily Mail, la cantante ha iniciado acciones contra su exguardaespaldas, Thomas Bunbury, a quien acusa de haber accedido sin autorización a sus dispositivos personales y a su cuenta de iCloud.

El equipo legal de la artista envió una carta de cese y desistimiento en la que exige eliminar cualquier archivo obtenido y detallar si la información fue compartida. Spears sostiene que estas acciones habrían vulnerado diversas leyes estatales y federales. Bunbury, quien fue despedido en agosto pasado por presuntamente incumplir acuerdos de confidencialidad, habría accedido a esta información después de su salida.

En medio de este panorama, la reaparición de Britney Spears no solo representa un intento de reconectar con su audiencia, sino también una señal de que busca retomar el control de su vida personal. Entre desafíos legales y el apoyo de su familia, la artista parece enfocada en reconstruir su camino, mientras el caso continúa su curso en los tribunales.