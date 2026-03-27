Adamari López revela que su expareja la engañó con una mujer casada

La presentadora y actriz volvió a captar la atención del público al compartir uno de los episodios más difíciles de su vida sentimental.

Durante una reciente emisión del programa Desiguales, la conductora sorprendió al revelar detalles inéditos sobre una infidelidad que marcó profundamente su pasado, en la que su entonces pareja mantenía una relación paralela con una mujer casada.

Con la naturalidad y cercanía que la caracterizan, Adamari decidió abrir su corazón frente a sus compañeras de set, entre ellas Karina Banda, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y Sherlyn, quienes reaccionaron con sorpresa a su testimonio. Aunque la puertorriqueña ya había mencionado en el pasado que fue víctima de engaño, esta vez profundizó en aspectos que hasta ahora no había hecho públicos.

El relato comenzó con una confesión directa que dejó claro el impacto emocional de aquel momento: “A mí en alguna ocasión me sucedió que yo encontré una relación, un desliz…”. Aunque hoy lo recuerda con serenidad, la conductora admitió que en su momento la situación le generó una fuerte carga de enojo y frustración. La gravedad del caso radicaba no solo en la traición, sino en el hecho de que la tercera persona involucrada también tenía un compromiso matrimonial.

La revelación generó incredulidad entre sus compañeras, lo que llevó a una pregunta directa sobre la situación de la otra mujer. Adamari no dudó en confirmar los detalles: “Estaba casada y tenía una hija como de 14 años”, explicó, evidenciando la complejidad emocional del episodio. La conductora también confesó que, aunque no conocía personalmente a la mujer, sí tenía la posibilidad de contactar a su esposo.

El nivel de indignación que sintió en ese momento fue tal que consideró tomar medidas impulsivas. “Yo tenía tanta rabia que lo que yo quería era llamar al esposo de la persona para dejarle saber que su esposa estaba cometiendo ese acto”, relató. Esa reacción, según explicó, respondía al dolor y a la sensación de traición que experimentó al descubrir la infidelidad.

Sin embargo, lejos de actuar desde el impulso, la presentadora optó por un camino diferente. En lugar de confrontar a terceros, decidió priorizar su bienestar emocional. “Fui a la psicóloga y la psicóloga me dijo que no lo hiciera”, reveló, destacando la importancia de buscar apoyo profesional en momentos de crisis. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la forma en que enfrentó la situación y gestionó sus emociones.

A lo largo de los años, Adamari López ha demostrado una evolución significativa en su manera de entender las relaciones de pareja y la responsabilidad dentro de ellas. En conversaciones previas, como en su pódcast junto a Chiquibaby, reflexionó sobre cómo cambió su perspectiva frente a la infidelidad. “Por la forma de pensar que traía de mi casa, en algún momento pensaba que la culpable es la otra, la que me quitó lo que era mío, cuando el compromiso de noviazgo, relación y matrimonio lo hacemos dos”, explicó.

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Esa visión inicial, centrada en responsabilizar a la tercera persona, fue transformándose con el tiempo a partir de un proceso de autoconocimiento. La conductora reconoció que había caído en una narrativa común que exonera a la pareja infiel. Sin embargo, hoy tiene una postura mucho más clara sobre la corresponsabilidad en una relación. “Y a la hora de la verdad, redescubriéndome a mí misma y fijándome en la realidad, es que el compromiso lo hacía el chico conmigo, ¿así que por qué voy a culpar a la otra persona?”, reflexionó.

Además, cuestionó las excusas que suelen surgir en estos contextos para justificar el comportamiento de quien traiciona la relación. “Solemos ponernos a defender al hombre como si no tuviera la culpa, se dejó engatusar, le hicieron brujería, magia negra, cualquier cosa... Y la realidad es que es el hombre quien tiene que tener la responsabilidad de asumir el rol de pareja y decir, ‘soy yo el que dañó la relación, no quiso continuar y engañó a la persona a la que prometió amor'”, afirmó con contundencia.

Tras su mediática separación de Toni Costa en 2021, Adamari ha mantenido su vida sentimental con discreción. Aunque en el último año ha mencionado estar conociendo a alguien, no ha confirmado una relación formal. Su testimonio, lejos de centrarse en el pasado, evidencia un proceso de crecimiento personal y emocional que hoy comparte con su audiencia desde la honestidad y la experiencia.