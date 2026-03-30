Demanda millonaria por 'Dame Tu Cosita': Cutty Ranks exige regalías impagas

El éxito global de “Dame Tu Cosita” vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por una disputa legal que podría tener consecuencias millonarias.

El cantante jamaicano Cutty Ranks, cuyo nombre real es Philip Thomas, ha presentado una demanda contra la empresa Payday Publishing, alegando que no ha recibido una parte significativa de las regalías de composición que le corresponden por el tema.

La canción, originalmente creada junto a El Chombo en 1997 para el álbum Cuentos de la Cripta 2, vivió un resurgimiento inesperado más de dos décadas después. En 2018, un video viral protagonizado por un alienígena animado bailando al ritmo del tema convirtió el sencillo en un fenómeno global, impulsándolo a lo más alto de las listas musicales y consolidándolo como uno de los hits latinos más reconocidos de la era digital.

Ese relanzamiento incluyó una versión extendida encargada por el sello francés Juston Records y posteriormente, un remix con figuras como Karol G y Pitbull. El impacto fue inmediato: la canción alcanzó el primer lugar en el listado Hot Latin Songs de Billboard y logró posicionarse en el puesto 36 del Billboard Hot 100, ampliando su alcance a nivel internacional.

Sin embargo, detrás del éxito comercial, ahora surge una controversia relacionada con la gestión de derechos. Según la demanda, Cutty Ranks firmó acuerdos de licencia con Payday Publishing en los que la compañía se comprometía a administrar sus derechos de composición y a entregarle al menos el 75% de las regalías generadas. El artista sostiene que dichos pagos no se han realizado conforme a lo pactado.

La abogada de Ranks, Catherine Gibson, expuso los argumentos en el documento legal, señalando: “El demandante y el demandado tenían un acuerdo para que el demandado proporcionara ciertos porcentajes de las sumas netas recibidas bajo el acuerdo”. Además, agregó: “El demandado no ha remitido dichas sumas y no ha proporcionado un desglose de tales sumas. Como resultado de la falta de cumplimiento por parte del demandado de los términos, condiciones y obligaciones bajo el acuerdo de coedición y acuerdo de administración, el demandante ha sufrido daños sustanciales que serán determinados en juicio”.

El artista asegura que intentó resolver la situación previamente mediante un aviso de incumplimiento enviado el año pasado, pero no obtuvo respuesta favorable. Por esta razón, ahora busca una compensación de al menos 3 millones de dólares, además del reembolso de los costos legales derivados del proceso.

Hasta el momento, representantes de Payday Publishing no han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La empresa, que anteriormente operaba bajo el nombre de Ultra Music Publishing, cambió su denominación tras una disputa de marca registrada con Sony, que adquirió el negocio discográfico Ultra Records en 2022.

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Es importante destacar que El Chombo no está involucrado directamente en esta nueva demanda. No obstante, el tema ya había sido objeto de controversia legal en el pasado. En 2021, el dúo jamaicano Steely & Clevie presentó una demanda alegando que “Dame Tu Cosita” infringía su canción de 1989 Fish Market. Ese proceso judicial se ha ampliado con el tiempo, incluyendo acusaciones de que el famoso ritmo dembow habría sido creado por ellos y replicado por más de 150 artistas de renombre.

Entre los nombres mencionados en esa disputa figuran estrellas internacionales como Bad Bunny, Drake, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Justin Bieber, lo que refleja la magnitud del debate en torno a los derechos de autor dentro del género.

Este nuevo conflicto legal vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la gestión transparente de regalías en la industria musical, especialmente en una era donde los éxitos pueden resurgir gracias a las redes sociales y generar ingresos millonarios años después de su creación. Para Cutty Ranks, el caso no solo representa una reclamación económica, sino también una lucha por el reconocimiento de su contribución a uno de los fenómenos virales más importantes de la música latina reciente.