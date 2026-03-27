Taylor Lautner será papá por primera vez: el actor de Crepúsculo confirma embarazo de su esposa Tay

El intérprete y su esposa confirmaron la dulce espera de su primer bebé el jueves 26 de marzo, marcando un nuevo capítulo en su historia personal.

El reconocido actor Taylor Lautner, famoso por su participación en la saga Crepúsculo, anunció que se convertirá en padre por primera vez, una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y que ha generado miles de reacciones entre sus seguidores en todo el mundo.

El anuncio fue realizado a través de Instagram, donde la pareja compartió una serie de imágenes que no tardaron en viralizarse. En las fotografías, ambos aparecen vestidos de blanco en medio de un paisaje natural, sosteniendo las ecografías del bebé. En una de las postales más comentadas, el actor se inclina con ternura para besar el vientre de su esposa, una escena que simboliza el inicio de esta nueva etapa familiar. Junto a las imágenes, escribieron un mensaje que refleja el tono cercano y característico de su relación: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”.

La noticia no sorprendió del todo a quienes han seguido de cerca la vida de la pareja, ya que en diversas ocasiones habían expresado su deseo de formar una familia. La relación entre Lautner y Tay, cuyo apellido de soltera es Dome, comenzó en 2018, luego de ser presentados por Makena Moore, hermana del actor. Desde entonces, el vínculo creció con rapidez y se hizo público ese mismo año, consolidándose como una de las relaciones más estables dentro del entorno de Hollywood.

Tras casi tres años de noviazgo, el actor decidió dar el siguiente paso y le propuso matrimonio en noviembre de 2021. En aquel momento, compartió con sus seguidores un mensaje cargado de emoción que marcó uno de los hitos más importantes de su relación: “Y así, todos mis deseos se hicieron realidad”. La boda se celebró el 11 de noviembre de 2022 en California, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos.

Después del matrimonio, ambos hablaron sobre la experiencia en entrevistas, destacando la conexión y el compromiso mutuo que definieron ese día. Tay Lautner recordó el evento como un momento único: “Todo se sintió tan surrealista. Ambos estuvimos muy involucrados en el proceso, así que teníamos grandes expectativas, pero definitivamente las superó”. Por su parte, el actor subrayó que su intención era vivir la ceremonia de manera auténtica y sin presiones, enfocándose en disfrutar cada instante.

Más allá de su vida en pareja, ambos han construido proyectos personales y profesionales que reflejan sus intereses. Mientras Lautner consolidó su carrera en el cine y la televisión, su esposa ha desarrollado una trayectoria enfocada en la salud. Tay es enfermera titulada desde 2019 y ha impulsado iniciativas relacionadas con el bienestar emocional, como su plataforma digital “LEMONS by Tay”, orientada a compartir recursos sobre salud mental.

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Este interés en el bienestar también se ha materializado en proyectos conjuntos, como el pódcast “The Squeeze”, lanzado en 2023. En este espacio, la pareja aborda temas como la ansiedad, las relaciones y el crecimiento personal, conversando con expertos y figuras públicas, lo que ha fortalecido su conexión con una audiencia interesada en el desarrollo emocional.

Antes de este anuncio, ambos ya habían hablado abiertamente sobre su intención de convertirse en padres, aunque también reconocían los desafíos que implica la crianza. En una entrevista, Tay expresó sus inquietudes frente a este proceso: “A veces nos ponemos un poco nerviosos. ¿Cómo criamos hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con nosotros? Eso me asusta”. Estas declaraciones reflejan una visión consciente y reflexiva sobre la maternidad y la paternidad.

La noticia del embarazo ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y apoyo. La pareja, que ha construido una imagen cercana y auténtica, ahora se prepara para uno de los momentos más significativos de su vida: la llegada de su primer hijo.

Con este anuncio, Taylor Lautner confirma que será papá por primera vez, consolidando no solo su historia de amor, sino también una nueva etapa marcada por la familia, el crecimiento personal y la ilusión de convertirse en padres.