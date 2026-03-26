Karol G y Alicia Keys emocionan al cantar juntas: el sueño que nació en YouTube y se hizo realidad

La música volvió a demostrar su poder para conectar historias cuando la paisa vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al compartir escenario íntimo con una de sus mayores influencias artísticas.

El encuentro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, no solo dejó ver la complicidad entre ambas artistas, sino que también confirmó cómo los sueños construidos desde la infancia pueden hacerse realidad.

Todo ocurrió tras la reciente gala benéfica organizada por la Fundación Con Cora, liderada por la cantante colombiana. Días después del evento, el 24 de marzo de 2026, ambas artistas publicaron un video en Instagram en el que interpretan juntas el tema “Try Sleeping With a Broken Heart”, canción que marcó profundamente la juventud de la intérprete paisa.

Karol G with Alicia Keys at the Charity Gala of her foundation "CON CORA" pic.twitter.com/iJLRpOCabE — This is Karol G (@ThisIsKarolG) March 21, 2026

El clip muestra un momento espontáneo y emotivo entre bastidores, donde la admiración mutua se hace evidente. Para Karol G, este dueto no fue solo una colaboración más, sino la materialización de un sueño que comenzó hace más de 16 años, cuando grababa versiones caseras de los éxitos de su ídola y los compartía en YouTube.

La propia Alicia Keys destacó la carga emocional del encuentro con un mensaje que acompañó el video y que conmovió a millones de seguidores: “Un momento súper especial cantando ‘Try Sleeping with a Broken Heart’ con mi hermana @karolg. Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente conmovedores”.

Por su parte, la artista colombiana no ocultó la emoción al revivir ese instante y compararlo con sus inicios. En sus redes sociales compartió una reflexión que resume el significado de este logro en su vida personal y profesional: “Al final yo digo: porque he estado preparándome toda mi vida para esto y es literal mi realidad… me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto ¡se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo. Gracias Alicia por tu generosidad… ¡¡¡eres una reina!!!”.

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Como parte de este viaje emocional, Karol G recordó su pasado al compartir un video grabado en 2010, cuando tenía apenas 19 años y cantaba desde su habitación temas de la artista estadounidense. Este contraste entre su pasado y presente reforzó la narrativa de perseverancia que ha caracterizado su carrera. En otra publicación, expresó con gratitud el impacto de este encuentro: “No tengo palabras para describir este momento que me regaló @aliciakeys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto con ella y verla apoyar nuestra fundación, es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento. Te agradezco, reina, por esa hermosa alma”.

El momento también dio espacio para el humor y la cercanía con sus seguidores. En tono jocoso, la cantante escribió: “Quédate con quien te cante y te mire como Carolina mira y le canta a Alicia Keys”, frase que rápidamente se volvió tendencia entre sus fans.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, confirmando el impacto del encuentro en la comunidad digital. Comentarios como “Tu niña pequeña estaría orgullosa", “Esta canción me toca profundamente, ¡esto es increíble! " y “Recuerdo que esta fue una de las primeras canciones de Carol que cantó en uno de sus vídeos caseros y la publicó hace años. (sic)” evidenciaron la conexión emocional que generó el momento.

Más allá de la música, este encuentro también refuerza el compromiso social de la artista colombiana. La gala Con Cora Land, celebrada en el Vizcaya Museum and Gardens de Miami, reunió a figuras como Marc Anthony, Nadia Ferreira, Ciara, Greeicy, Elena Rose y Ela Taubert, además de la propia Alicia Keys, consolidándose como un evento clave en el trabajo filantrópico de la fundación.

Con este tipo de iniciativas, Karol G continúa ampliando su impacto, combinando su éxito en la industria musical, donde ha logrado récords de ventas y reconocimiento global, con proyectos sociales enfocados en apoyar comunidades vulnerables en Latinoamérica.

El emotivo dueto con Alicia Keys no solo marca un hito en su carrera, sino que también se convierte en una historia inspiradora sobre la perseverancia, la admiración y la importancia de creer en los sueños, incluso cuando parecen lejanos.