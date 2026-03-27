Encuentro de leyendas: Ulpiano Vergara, Nenito Vargas, Alfredo Escudero y Leonidas Moreno

La reciente reunión entre los exponentes no fue simplemente una coincidencia entre colegas, sino un acontecimiento cargado de simbolismo para la música típica panameña .

En un contexto donde las nuevas tendencias musicales dominan la industria, ver a grandes figuras de la música típica reunidas representa la vigencia, la resistencia y la riqueza de un género profundamente ligado a la identidad cultural del país.

El momento fue compartido en redes sociales por Ulpiano Vergara, quien dejó ver no solo la cercanía entre estos artistas, sino también el respeto mutuo que se tienen tras décadas de trayectoria. “Muy contentos de poder compartir una tarde amena con amigos y colegas de antaños , gracias ala familia de @alfredoescuderooficial Leónidas y @joelescudero7. Por tan linda invitación.. fue grato de igual manera compartir con el colega @nenitovargasplumasnegras. Echamos cuento pa rato. Muchas gracias y mil bendiciones”, escribió el acordeonista, generando una ola de reacciones que evidencian el impacto emocional de esta reunión.

Para los seguidores del género, esta imagen no es solo una fotografía: es la convergencia de décadas de historia musical. Los comentarios reflejaron ese sentir colectivo, con mensajes como: “Los mejores artistas de Panamá después del tigre Victorio y no lo pienso discutir con nadie, diría yo hasta los mejores del mundo”, así como expresiones de admiración como “Las verdaderas patronas” y “Esa foto vale oro, bendiciones para todos y gracias por hacer feliz a muchos corazones con esas bellas canciones, Dios lo proteja siempre, mucha salud para todos”.

La relevancia de este encuentro radica en quiénes son estos artistas y lo que representan. Ulpiano Vergara, conocido como “El Mechi Blanco”, es una figura central del acordeón panameño. Con más de 55 años de trayectoria, su liderazgo al frente de “Los Distinguidos” ha sido clave para consolidar un estilo propio dentro de la cumbia panameña, manteniendo viva la tradición mientras conecta con nuevas generaciones.

Te puede interesar: Karol G y Alicia Keys emocionan al cantar juntas: el sueño que nació en YouTube y se hizo realidad

Te puede interesar: Selena Gomez y Miley Cyrus sorprenden con emotivo reencuentro

A su lado, Manuel “Nenito” Vargas encarna la disciplina y la continuidad del folclor. Como líder de “Los Plumas Negras”, ha dedicado más de cinco décadas a preservar el sonido auténtico de la música típica. Su trabajo no solo ha sido artístico, sino también cultural, al garantizar que las nuevas generaciones sigan reconociendo y valorando este género.

Por su parte, Alfredo Escudero representa la fidelidad a las raíces. Con una carrera que supera los 45 años, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del acordeón tradicional. Su agrupación “Los Montañeros” y éxitos como “Mi dulce amor” forman parte del repertorio esencial del país. Su aporte ha sido fundamental para mantener la esencia de la música típica panameña frente a la modernización del sonido.

El encuentro adquiere aún más profundidad con la presencia de Leonidas Moreno, considerada un patrimonio cultural vivo. Conocida como la “Reina de la Saloma”, su voz ha definido el carácter emocional del folclor panameño durante más de seis décadas. Desde sus inicios a los 14 años, su talento ha sido una pieza clave para mantener viva una de las expresiones más auténticas de la tradición musical del país.

La unión de estas figuras no solo simboliza una reunión entre artistas, sino un diálogo entre generaciones, estilos y trayectorias que han construido la identidad sonora de Panamá. En ellos converge la historia de un género que ha acompañado celebraciones, historias y memorias colectivas.

En tiempos donde la globalización musical tiende a homogenizar los sonidos, este tipo de encuentros reafirma la importancia de preservar lo propio. La imagen de estos referentes juntos no solo genera nostalgia, sino que también envía un mensaje claro: la música típica panameña sigue viva gracias a quienes la han defendido, transformado y transmitido durante décadas.

Más allá de la anécdota, este momento se convierte en un recordatorio del valor del patrimonio cultural y del papel que juegan sus protagonistas. La reunión de estas leyendas no es casualidad; es la representación tangible de una historia que continúa latiendo con fuerza en el corazón de Panamá.