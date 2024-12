La Tigresa del Oriente lanza canción del Juego del Calamar y Netflix le responde

En paralelo, la artista está conquistando escenarios internacionales, consolidándose como un fenómeno global que sigue rompiendo barreras culturales y generacionales.

“Perrealo con el calamar” se impone en redes sociales como su nuevo tema viral. Aprovechando el estreno de la segunda temporada de El Juego del Calamar, la Tigresa sorprendió a sus fans al presentar un tema musical inspirado en la serie. En un video publicado en TikTok, la cantante apareció vestida como la icónica muñeca del juego “Luz roja, luz verde” de la serie surcoreana, con un vestuario lleno de colores y su característico estilo excéntrico.

El pegajoso estribillo incluye frases como: “Perrealo, perrealo con el calamar”, mientras Judith Bustos recrea escenas clave de la serie. La creatividad del tema no pasó desapercibida y llegó incluso a la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica, que comentó: “Vi toda la serie y esta canción no me salió”, causando risas entre los seguidores de la plataforma y de la cantante.

En respuesta al éxito del video, la Tigresa escribió en sus redes sociales: “¡Se vienen cositas!”, dejando entrever que habrá más contenido inspirado en la serie y otros proyectos innovadores.

Mientras su tema inspirado en El Juego del Calamar se hace viral, la Tigresa del Oriente celebra otro hito en su carrera: su presentación en el histórico Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín, Alemania. La artista llenó el teatro el pasado 8 de diciembre con un espectáculo que incluyó sus éxitos más emblemáticos y su reciente colaboración con el DJ Tito Silva, Ella es indigente.

Esta versión del clásico noventero Gypsy Woman de Crystal Waters fusiona música electrónica con el estilo inconfundible de la Tigresa, y fue recibida con ovaciones por parte del público europeo. Ataviada con su llamativo vestuario lleno de detalles dorados y brillantes, Bustos demostró una vez más su habilidad para conectar con audiencias diversas, dejando claro que su talento trasciende fronteras.

El éxito de la Tigresa en Alemania no solo fue celebrado en el teatro, sino también en redes sociales, donde usuarios destacaron su perseverancia y autenticidad. “Qué orgullo, a su edad nunca se rindió y ahora vive su sueño”, escribió un seguidor en TikTok.

Su historia de resiliencia y trabajo arduo ha convertido a Judith Bustos en un símbolo de inspiración para muchas generaciones. “La Tigresa del Oriente demuestra que nunca es tarde para cumplir los sueños”, señaló otro usuario, elogiando su capacidad para reinventarse constantemente y mantenerse vigente en una industria competitiva.

Con su nuevo tema inspirado en El Juego del Calamar y su éxito en escenarios internacionales, la Tigresa del Oriente reafirma su posición como un ícono cultural que sabe adaptarse a las tendencias sin perder su esencia.

Desde TikTok hasta teatros europeos, su música y carisma siguen conquistando corazones, demostrando que la autenticidad y la pasión no tienen edad ni límites. Mientras sus fans esperan con ansias sus próximos proyectos, la Tigresa del Oriente continúa dejando huella en el mundo del entretenimiento, llevando con orgullo el nombre del Perú a escenarios internacionales.