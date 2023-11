¡Lamentable! Fallece exintegrante de Locomía

Francesc Picas, uno de los primeros y más conocidos integrantes del grupo español Locomía, falleció a los 53 años en Barcelona, informó su familia en redes sociales. las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para determinar las causas de su deceso.

A través de un comunicado publicado en la cuenta personal de Instagram del artista el pasado 22 de noviembre, la familia confirmó el lamentable suceso, después que varios medios catalanes adelantaran la noticia: "La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida pero nunca en la eternidad; permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amaban".

Aunque el comunicado publicado por la familia se realizó el 22 de noviembre sin dar detalles sobre las causas de su muerte, una página de fans en Facebook reveló que el artista falleció el pasado 18 de noviembre. La noticia ha caído como un mazazo para los fanáticos de la agrupación, que a pesar de haber desaparecido de la escena musical desde hace muchos años, su recuerdo aún se mantiene latente en la memoria de quienes disfrutaron con éxitos como "Rumba Samba Mambo", "Loco Mía" y "Gorbachov".

En medio del terrible dolor que supone la pérdida del cantante y poeta, la familia ha pedido privacidad y respeto. "La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo", finalizó.

Locomía fue una banda de electro-pop español que alcanzó la fama a finales de los años 80 y principios de los 90 en España y en toda Latinoamerica, llegando a presentarse en grandes escenarios como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Nacido en Barcelona en 1970, Francesc Picas se unió a Locomía en 1989 con apenas 18 años en sustitución del fundador Xavier Font, quien pasó a ejercer como mánager del grupo. Participó en el segundo disco de Locomía, 'Loco Vox' (1991), y realizó con la banda sus exitosas giras por España y Latinoamérica antes de que la formación original se separase en 1992.

En 1994 lanzó su carrera como solista con la publicación de su primer y único álbum titulado ‘Bendición’ con canciones como "Locos por amor", "Sálvame", "Amor sin banderas" o "Pensamientos", con las que logró sonar en las principales radios de España.

En 1999 participó en una reunión de Locomía, cantando con ellos por última vez. Después se convertiría en escritor de cuentos y novelas y compositor para otros músicos, y se sumergió también en el mundo de la moda. Además, combinó su carrera musical con sus estudios en psicología hasta que se retiró. Hace un par de años regresó al mundo del espectáculo con 'In Time', un nuevo proyecto musical.

Durante una entrevista en la cadena Teleshow dio explicaciones sobre este cambio. "Para pagarme los estudios, me puse a trabajar por ejemplo de portero de noche en una residencia de gente mayor. Era incompatible que yo hubiera estado en América triunfando y que luego estuviera, al cabo de unos años, ahí, trabajando de portero", declaró.

En 2022 la cadena televisiva Movistar Plus+ en colaboración con la productora Boxfish lanzó el documental 'Locomía' en el que participaron algunos de sus integrantes como Xavier Font y Carlos Armas. Sin embargo, Fransesc se negó a participar por diferencias con la producción.

"Los guionistas me insistían en decir cosas que no eran reales. Ellos querían mi firma para dar entender que avalaba y daba fe de todo el discurso, y claro, tú sabes el poder de una película: esa será la verdad oficial y para todo el mundo. Yo no podía firmar eso. O sea, la autorización y mis derechos de imagen y de nombre yo no lo podía dar ante un discurso donde la guionista me retaba a decir: ‘Sí, te entendemos, es tu verdad, sabemos que estamos hablando de tu vida y de la gente que te rodeó, pero es que no nos conviene para el discurso de la película...".

Con información de www.abc.es/NachoSerrano*