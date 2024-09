¡Se le acabó la fiesta! Kevin Federline no recibirá más manutención de Britney Spears por sus hijos

Tras casi dos décadas de apoyo financiero constante a sus hijos Jayden y Sean Preston, la “Princesa del Pop” concluye un capítulo legal que ha influido profundamente tanto en su vida como en la de su exesposo, Kevin Federline.

Desde 2007, cuando Federline obtuvo la custodia de los hijos tras el mediático colapso de Britney, la cantante ha pagado sumas considerables para el cuidado de sus hijos. Inicialmente, la cifra anual rondaba los 240.000 dólares, pero se duplicó en 2017 a 480.000 dólares, sumando un total de más de 5 millones de dólares en pagos a lo largo de los años.

Este dinero no solo cubrió las necesidades de los niños, sino que también permitió a Federline mantener un estilo de vida lujoso en Hawái, donde vive con su esposa, Victoria Prince, y sus seis hijos.

Con el cumpleaños número 18 de Jayden, los pagos cesarán, y Federline podría enfrentar un cambio drástico en su vida económica. Fuentes cercanas a Spears han señalado que Britney ve este cambio como una responsabilidad que él deberá asumir por su cuenta.

“La cantidad de dinero que Britney le ha dado a Kevin es extraordinaria, suficiente para que cualquier hombre mantenga a toda una familia, lo que ella cree que él ha hecho”, comentó una fuente cercana a la cantante.

A lo largo de los años, la relación de Britney con sus hijos ha sido turbulenta, especialmente desde que terminó la tutela en 2021. En 2022, Jayden dio una entrevista revelando los retos que enfrentó con su madre. “Es casi como si ella tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha sucedido durante años y años”, mencionó Jayden, subrayando la distancia emocional que había entre ellos.

Por su parte, Britney ha tratado de reconstruir su relación con ambos hijos. En una de sus declaraciones, aludió al dinero de la manutención como una posible causa de los conflictos familiares: “¿Quieren que siga mejorando para seguir dándole a su padre 40 mil al mes, o el motivo de su odio es que esto se acabará en dos años y no recibirán nada?”.

A pesar de estas tensiones, fuentes cercanas aseguran que Britney está enfocada en el bienestar de sus hijos y está trabajando para sanar su relación con ellos. “En términos de sus hijos, Sean y Jayden, ellos saben que ella haría lo que fuera por ellos”, afirmaron fuentes allegadas.

Federline, quien alguna vez fue bailarín de respaldo y una estrella fugaz del pop, ha dependido en gran medida del apoyo financiero de Spears desde su divorcio en 2007. En 2018, incluso solicitó un aumento en la manutención, citando dificultades económicas y la necesidad de ofrecer a sus hijos un hogar más adecuado. “Sean y Jayden tienen que compartir una habitación en mi casa”, alegó en los documentos judiciales.

Sin embargo, con el fin de los pagos, Federline se enfrenta a un futuro incierto. Fuentes cercanas a Spears aseguran que la cantante no siente responsabilidad por el destino económico de su exmarido. “Sea lo que sea que le pase a Federline, Britney lo ve como un problema que él debe resolver”, dijeron.

Lejos de los conflictos pasados, Britney Spears está viviendo lo que muchos consideran su mejor etapa. Tras la exitosa publicación de su autobiografía The Woman in Me, que se ha convertido en un éxito de ventas y cuya historia se adaptará al cine, Spears ha encontrado una renovada estabilidad financiera y personal. Además, según fuentes cercanas, la cantante está considerando la posibilidad de crear nueva música para la banda sonora de la película basada en su vida.

Britney también ha tomado medidas para eliminar las influencias tóxicas de su vida, como distanciarse de su exnovio y exama de llaves, Paul Soliz. “Ha expulsado a todas las personas tóxicas de su vida”, indicaron las fuentes.

Aunque no estará presente físicamente en el cumpleaños de Jayden, quien reside en Hawái con su padre, Spears ha planeado enviarle un regalo especial, uno que, según las fuentes, “será más caro que cualquier cosa que su padre podría permitirse”. Esto demuestra que, a pesar de las complicaciones en su relación familiar, la artista sigue comprometida con el bienestar de sus hijos.