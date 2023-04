¿Le tiró indirecta por infiel? Becky G se despidió de Coachella con un mensaje a su exprometido

Durante las últimas semanas, la artista de origen mexicano ha vivido tiempos convulsos después del escándalo de infidelidad que protagonizó su prometido, el futbolista Sebastian Lleget, y que quedó al descubierto luego que una chica contara en su Instagram que el futbolista le había sido infiel durante un viaje a España. "Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo".

Ahora, tras la tormenta mediática, Becky G se ha presentado en Coachella y no ha dejado a nadie indiferente con su show, no solo por el tremendo beso que se dio con Natti Natasha, sino también por una “reflexión” que compartió con los presentes y que parece es una indirecta para su exprometido Sebastian Lleget.

“A veces las cosas no salen como las planeas, solo diré eso... Pero a veces, no es rechazo, es redirección".

Una de las cosas que llamó la atención es que la protagonista de las canciones ‘’Mayores’’ y ‘’Sin Pijama’’ durante su aparición en el festival volvió a salir en público sin su anillo de compromiso, lo que incrementa las especulaciones de la ruptura con el futbolista.

Mientras que Becky G apareció sin su anillo, el futbolista estadounidense de raíces argentino rompió el silencio con un extenso escrito en Instagram.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”.

Lletget, además mencionó los problemas personales y de salud mental que ha atravesado: "He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones".

Luego de seis años de relación, el jueves 8 de diciembre 2022, la pareja se comprometió y la pedida de mano tomó lugar durante una escapada romántica en una exclusiva playa de California.

El portal E! News se comunicó con los representantes de Becky G y Sebastian para obtener mayores declaraciones, pero no han recibido respuesta.

Sebastian Lletget declaró hace unos meses que le había sido infiel a la cantante de reggaetón; sin embargo, ella no ha dicho de forma clara que rompió el compromiso de boda con Sebastian.

Por eso, ha llamado mucho la atención que la cantante siga apareciendo en público sin el anillo de compromiso. Puede que aún sigan juntos, pero “no mezclados”.