¿Reconciliación a la vista? Camila Cabello y Shawn Mendes se dan tremendo beso en Coachella

La que en su momento fue una de las parejas más queridas de la industria musical dejó a más de un fanático con el corazón roto luego que a finales de 2021 anunciaron su separación. Pues ahora resulta que Camila Cabello confirmó su reconciliación con Shawn Mendes luego que fueran captados dándose tremendo beso en Coachella, lo que desató los rumores de un posible regreso.

Aunque la relación amorosa no funcionó en su momento, ambos artistas han sabido cultivar una bonita amistad y eso ha quedado demostrado a través de los años y el profundo respeto que se profesan cada vez que hablan del uno o del otro en entrevistas. Es por eso que cuando los vieron hablando y compartiendo en el festival de Coachella, los fanáticos no se sorprendieron. Sin embargo, todo cambió, cuando los artistas se dieron un beso en la boca y se abrazaron a la vista de todo el mundo, lo que provocó una reacción en cadena en las redes sociales sobre una posible reconciliación.

“No puedo ser más feliz”, “El amor existe”, “Yo también quiero un amor como el de ellos”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

Camila cabello y shawn mendes BENSANDOSE en coachella VOLVIERONNNN???pic.twitter.com/PwPIh3GIkv — feli (@nom0leste) 15 de abril de 2023

Si bien, hasta ahora ninguno de los dos artistas se había pronunciado al respecto, en las últimas horas el medio Despierta América publicó en video en sus redes sociales donde Camila confirma que está de regreso con Shawn.

En el video se ve a los artistas saliendo del festival, ante el asedio de varios fotógrafos. Es en ese momento en que un paparazzi le pregunta a Cabello si está de regreso con Shawn Mendes a lo que la artista responde que sí.

Una confirmación que muchos han tomado como verdadera pero que para otros no es suficiente. ¿Quizá estaba Camila siendo sarcástica?, ¿o tal vez quiere despistar a la prensa? Lo que sí es cierto, es que muchos celebran el regreso de la pareja conocida como 'Shawmila'.

Fue en 2014 cuando Camila y Shawn ofrecieron a sus fans su primer sencillo en conjunto titulado 'I Know What You Did Last Summer' donde la pareja compartía una historia de amor que terminaba con una infidelidad y posteriormente, en diferentes shows de televisión se les cuestionaba sobre la relación que tenían. Desde entonces siempre estuvo en el aire, rumores de que los artistas tenían una relación. Pero no fue hasta 2019 que tras el éxito de su canción 'Señorita', los cantantes confirmaban su relación sentimental, que con los meses se fue haciendo cada vez más notoria por las publicaciones que compartían en redes sociales. Parecía que la relación iba viento en popa, hasta que a finales de 2021 anunciaron su ruptura.

"Hemos decidido terminar nuestra relación, pero el amor que sentimos el uno por el otro, como humanos, es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", comentaban. A pesar de ya no estar juntos, siempre habían mostrado un cariño y respeto hacia el otro digno de admirar.

Para Shawn Mendes, esta nueva etapa de su vida puede ser el estímulo definitivo para superar un problema de salud mental y por el que tuvo que cancelar su tour Wonder World en julio del año pasado. Anunció que se tomaba un tiempo libre de los escenarios para "concentrarse y volver más fuerte": “Tengo que poner mi salud como primera prioridad”. Recientemente relató al ‘The Wall Street Journal’ que había recibido terapia para “entender cómo sentía y qué me hacía sentir así. Hacer un trabajo para ayudarme a mí mismo a sanar, y también apoyarme en las personas de mi vida para que me ayuden un poco”. Y ahí podría haber jugado un papel importante Camila Cabello. “Ha sido el proceso de sanación más revelador, creciente, hermoso y justo de mi vida”, confesaba Shawn.