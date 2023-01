¡La lechuga está muy cara! Cardi B se queja de la inflación y el alto costo de la vida

La inflación, la crisis económica y los estragos de la pandemia junto a la guerra de Ucrania han hecho que los costos de la vida se disparen a nivel global, y aunque uno creería que a las celebridades no les afecta por su poder adquisitivo, lo cierto es que también están sufriendo por el incremento en el precio de los alimentos. La que no se guardó nada fue la cantante Cardi B, quien expresó públicamente su molestia por lo caro que está ¡la lechuga!

Con un mensaje en el que habló sin filtros, la rapera dejó claro que su dinero se devalúa más que antes por la situación económica que vive norteamericano que en estos momentos se sitúa por arriba del 7%.

“Los precios de compra de comestibles son ridículos en este momento. ¡También podrías comer afuera!”, escribió Cardi en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la rapera estaba tan molesta con la situación que volvió hacer un descargo, esta vez en su cuenta de Instagram

“Cuando uno es exitoso, cuando uno tiene dinero, estaría en la quiebra sin un presupuesto. A mí me dan un resumen de lo que se gasta en mi casa y cuando yo empiezo a ver que el gasto de la comida se está triplicando es como ‘¿qué es lo que está pasando?’. Yo tengo que ver por mí misma qué es lo que está pasando y cuando yo fui al supermercado me di cuenta que una lechuga, que hace meses costaba 2 dólares, ahora cuesta 7 dólares. Tengo que decir algo: si yo pienso que esto es una locura, no me puedo imaginar lo que piensa la gente de clase media o la gente del barrio”.

La publicación generó comentarios como: “Tú eres rica como el infierno, déjate de tonterías, ya no eres una de nosotros”, “¿Ya no eres millonaria?”, “Y eso que tú eres rica, imagina cómo nos sentimos”.

Aunque también hubo personas que la defendieron: “El hecho de que ella no esté en la ruina económica y todavía esté preocupada por el rápido aumento en los precios de los alimentos debería hacer que aprecien aún más su publicación. La empatía por los menos afortunados económicamente está absolutamente implícita”.

La crisis económica en los Estados Unidos, con el incremento de precios de alimentos y de la gasolina ha afectado a buena parte de la población e incluso a algunos famosos que han visto golpeados sus ingresos producto de este problema.