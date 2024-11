Linkin Park anuncia gira por Latinoamérica en 2025 con su nueva vocalista ¿Y Panamá?

La icónica banda de metal, está lista para reconquistar los escenarios después de la trágica pérdida de su legendario vocalista Chester Bennington en 2017. El grupo ha encontrado una nueva energía con la incorporación de Emily Armstrong como vocalista principal. La gira, bautizada From Zero World Tour, promete ser una experiencia transformadora para los fans y marcará el primer recorrido de la banda por la región en varios años. Pero, ¿está Panamá en lista de países que visitará la banda?

La serie de conciertos en Latinoamérica comenzará en Bogotá, Colombia, el 26 de octubre de 2025, y se extenderá hasta mediados de noviembre, con presentaciones en Perú, Argentina, Chile y Brasil. El anuncio de estas fechas fue hecho oficial por la banda y su promotora, Live Nation Concerts. En su paso por el continente, Linkin Park ofrecerá espectáculos en Lima (29 de octubre), Buenos Aires (1 de noviembre) y Santiago (5 de noviembre). En Brasil, la gira hará paradas en Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia y Porto Alegre, donde los fanáticos podrán disfrutar del sonido renovado de la agrupación.

El From Zero World Tour marcará el inicio de una etapa crucial para la banda, ya que será su primera gira global con Emily Armstrong, quien ha asumido el rol de vocalista principal junto a Mike Shinoda, uno de los fundadores de la banda. Armstrong, quien anteriormente lideró la banda Dead Sara, ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de Linkin Park. Su actuación debut con la banda en conciertos durante 2024 fue un éxito, con Variety destacando la energía del grupo y afirmando que “se alzaron desde las cenizas” gracias a Armstrong, quien ha sabido honrar el legado de Bennington sin perder su propio estilo.

Los fans no solo esperan ver a Armstrong en acción, sino también escuchar el nuevo material de la banda, ya que su próximo álbum, From Zero, se lanzará poco antes del inicio de la gira. Este será el primer disco de la banda desde One More Light (2017) y el primero en contar con Armstrong.

¿Y Panamá?

Lamentablemente y para desgracia de los fanáticos panameños, Linkin Park no se presentará en nuestro país, una decepción que ya parece recurrente para quienes esperan grandes conciertos en el país, y es que no es la primera vez que artistas de talla mundial realizan gira por Latinoamérica y pasan por alto Panamá. En los últimos años, famosas bandas como Coldplay, Foo Fighters o Metallica, por citar algunas, se han presentado en nuestro hermano país Costa Rica y no han venido a Panamá. Otros casos como Jonas Brothers, Harry Styles, U2, Dua Lipa, Luis Miguel, RBD, Anitta y más recientemente Shakira han escogido Colombia como parte de sus giras mundiales y no así nuestro país.

Fechas de Linkin Park en Latinoamérica

Los seguidores de la banda en Latinoamérica han esperado este momento durante años, y la gira no decepcionará. Aquí está el calendario completo de las presentaciones confirmadas en la región:

26 de octubre de 2025: Bogotá, Colombia

29 de octubre de 2025: Lima, Perú

1 de noviembre de 2025: Buenos Aires, Argentina

5 de noviembre de 2025: Santiago, Chile

8 de noviembre de 2025: Río de Janeiro, Brasil

10 de noviembre de 2025: São Paulo, Brasil

13 de noviembre de 2025: Brasilia, Brasil

15 de noviembre de 2025: Porto Alegre, Brasil

Aunque los detalles exactos de los lugares y precios de las entradas para varios de estos conciertos aún están por confirmarse, la emoción entre los fans ya es palpable. Además de Latinoamérica, la gira llevará a la banda por Norteamérica, Asia y Europa, con un total de 12 países en su calendario.

Una de las grandes sorpresas del From Zero World Tour es la inclusión de varios artistas y bandas reconocidas que actuarán como teloneros en distintas fechas. Entre ellos, se encuentran Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS, lo que promete añadir diversidad y frescura a cada show. Con estas colaboraciones, Linkin Park ha dejado claro que su regreso será un evento multidimensional, explorando nuevos sonidos sin perder la esencia que los ha hecho emblemáticos.

La preventa para los conciertos en América del Norte comenzará el 18 de noviembre para los miembros del club de fans de la banda, mientras que la venta general estará disponible a partir del 21 de noviembre al mediodía en horario local. Los boletos para las fechas europeas estarán a la venta el 22 de noviembre. Para los seguidores en Latinoamérica, se espera que en las próximas semanas se anuncien más detalles sobre la venta de entradas, así como los precios y las ubicaciones definitivas de los conciertos.