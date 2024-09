Linkin Park regresa a los escenarios con nueva vocalista, 7 años después de la muerte de Chester Bennington

El anuncio de su retorno incluye una gira mundial que recorrerá seis ciudades clave y el lanzamiento de su nuevo álbum, From Zero.

Siete años después del trágico fallecimiento de Chester Bennington, la icónica banda de rock Linkin Park ha anunciado su regreso a los escenarios con una nueva formación y un álbum que promete marcar una nueva etapa en su carrera musical. La banda, que dejó una huella indeleble en la música con su estilo innovador y su capacidad para conectar emocionalmente con millones de seguidores, ha presentado a Emily Armstrong y Colin Brittain como sus nuevos integrantes, acompañando a los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell y Joe Hahn.

El anuncio de su retorno incluye una gira mundial que recorrerá seis ciudades clave y el lanzamiento de su nuevo álbum, From Zero, que verá la luz el 15 de noviembre. Este renacimiento musical trae consigo no solo nuevos sonidos, sino también la memoria del influyente Bennington, cuyo legado sigue vivo en el corazón de la banda y sus fans.

La cantante Emily Armstrong, reconocida por su potente voz en la banda Dead Sara, ha sido seleccionada para unirse a Linkin Park como co-vocalista, un rol que, sin duda, trae consigo enormes expectativas.

"Sabía que mi vida iba a cambiar, y en el mejor de los sentidos", declaró Armstrong sobre este nuevo desafío en su carrera. Con una trayectoria marcada por su energía en el escenario y su talento vocal, la artista busca capturar la esencia emocional que Bennington aportaba a cada interpretación.

Por su parte, Colin Brittain, un productor y baterista con una reputada carrera en la industria musical, reemplaza al baterista original de la banda, Rob Bourdon, quien decidió alejarse para concentrarse en su vida personal. Brittain llega no solo como un músico habilidoso, sino como alguien que ha encontrado su lugar dentro de la dinámica emocional y creativa del grupo.

El próximo álbum de Linkin Park, From Zero, no es solo una colección de nuevas canciones; es un tributo a los inicios de la banda, cuando se llamaban Xero antes de la llegada de Bennington.

"El título de este álbum hace referencia tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente", explicó Mike Shinoda en el comunicado oficial. Este nuevo proyecto mezcla la esencia clásica de la banda con un sonido renovado, algo que los fans han estado esperando desde su último lanzamiento en 2017.

"Este álbum fue hecho con un profundo aprecio por nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans", añadió Shinoda. El disco promete ser una obra emotiva, que conecta el pasado de la banda con su presente, destacando la evolución personal y profesional de sus integrantes.

El primer sencillo del álbum, The Emptiness Machine, ha sido recibido con gran entusiasmo, y marca la primera vez que Armstrong y Brittain participan en una producción oficial de Linkin Park. Durante su estreno, que fue transmitido en vivo desde un estudio en Los Ángeles, los fanáticos pudieron sentir el renacer de la banda, que se mostró emocionada y llena de energía en su primer espectáculo con la nueva formación.

Te puede interesar: Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo álbum: 'Primer disco con semejante nivel de ecología'

Te puede interesar: Alexs Syntek lanza al inodoro el álbum de Karol G ‘Mañana será bonito’ y desata la furia de las redes

¿De qué murió Chester Bennington?

La muerte de Chester Bennington en 2017, por asfixia por ahorcamiento, fue un golpe devastador para la banda y sus seguidores. Su trágico fallecimiento, dos meses después de que la banda lanzara su último sencillo One More Light, dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Sin embargo, los miembros restantes de Linkin Park comenzaron a reunirse en privado años después, trabajando de manera discreta en el estudio con diversos músicos antes de encontrar una conexión especial con Armstrong y Brittain.

"Tu espíritu único ha dejado una huella indeleble en nuestros corazones", escribió la banda en una emotiva publicación de Instagram un año después de su muerte. A lo largo de los años, han continuado honrando la memoria de Bennington, y esta nueva etapa representa un acto de amor y respeto hacia su legado.

La incorporación de Armstrong y Brittain a la banda no busca reemplazar a Bennington, sino mantener viva la energía y la pasión que él siempre aportó. En palabras de Armstrong: "Quiero que aún se sienta de la misma manera cuando escuchas la canción", reconociendo el peso emocional y artístico de su rol en la banda.

El regreso de Linkin Park no estaría completo sin una gira, y la banda ha anunciado una serie de presentaciones que los llevará a seis ciudades alrededor del mundo. El tour comenzará en Nueva York el 16 de septiembre, seguido de paradas en Hamburgo, Londres, Seúl, Los Ángeles y, para deleite de sus seguidores latinoamericanos, seguirá el 11 de noviembre iniciando en Bogotá. Las entradas para la gira ya están disponibles, y se espera que los conciertos sean una mezcla de nostalgia, homenaje y renovación.

El entusiasmo entre los fans ha sido palpable, aunque también hay quienes han expresado escepticismo. Algunos seguidores temen que la inclusión de nuevos miembros altere la esencia de la banda. "Parece desesperado, y ella no es la adecuada para el rol de Chester"; "Con la rusticidad de su voz, creo que es una excelente elección para ellos", fue la opinión de algunos seguidores.