Madre del fallecido Chester Bennington furiosa con el regreso de Linkin Park: 'Me siento traicionada'

Susan Eubanks, madre de Chester Bennington exvocalista de la banda de rock Linkin Park, fallecido hace siete años, ha expresado su descontento luego que la agrupación anunciara su regreso a los escenarios con la incorporació de una nueva vocalista. Según la mujer, la banda no cumplió su promesa de mantenerla informada sobre decisiones importantes.

"Estoy muy molesta por esto", manifestó en una entrevista con Rolling Stone. "Me dijeron que, si iban a hacer algo, me lo harían saber. No me informaron, y probablemente sabían que no estaría muy contenta", agregó visiblemente indignada.

Te puede interesar: Linkin Park regresa a los escenarios con nueva vocalista, 7 años después de la muerte de Chester Bennington

Te puede interesar: Lanzan un tema inédito con la voz del fallecido vocalista de Linkin Park

Eubanks relató que se enteró de la noticia de la nueva vocalista a través de Google, sin previo aviso de los miembros de la banda. "Cuando busco algo en Google, lo primero que aparece a menudo es Linkin Park. Y vi ese anuncio de ‘Tenemos un anuncio’. Esa semana, estaban en la cima de las búsquedas", explicó. La sorpresa fue tal que describió sentirse "traicionada" por no haber sido consultada sobre este importante cambio en la banda que lideró su hijo.

También el momento en que sintonizó la transmisión en vivo de Linkin Park, donde anunciaron oficialmente la incorporación de Armstrong: "Pensé que su canto... Ni siquiera recuerdo lo que estaba cantando, porque no quería oírlo", comentó. "Fue sólo un momento, pero era su chirrido con una nota muy alta. Salí de allí lo más rápido que pude", señaló, dejando en claro su desagrado ante la nueva vocalista.

El descontento no es un caso aislado dentro del círculo familiar de Chester Bennington. Su hijo, Jaime Bennington, también ha manifestado públicamente su desaprobación por la elección de Armstrong como reemplazo de su padre.

A través de su cuenta de Instagram, Jaime acusó a Mike Shinoda, miembro de la banda, de "borrar silenciosamente la vida y el legado de mi padre en tiempo real... durante el mes internacional de la prevención del suicidio". Estas declaraciones generaron una gran controversia entre los fans de Linkin Park, quienes debatieron sobre el impacto de Armstrong en la banda.

Jaime Bennington no sólo criticó la elección de Armstrong como vocalista, sino que también cuestionó sus conexiones con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo a Danny Masterson, actor condenado en 2023 por violación.

El hijo de Chester Bennington sugirió que los vínculos de Armstrong con Masterson y la iglesia la descalificaban para formar parte de la banda. Este comentario fue respaldado por el cantante de The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, y su esposa Chrissie Carnell-Bixler, una de las mujeres que acusó a Masterson de agresión sexual.

Emily Armstrong, cofundadora de la banda Dead Sara, debutó con Linkin Park el 5 de septiembre en un concierto en vivo, junto al nuevo baterista Colin Brittain. Este evento marcó el inicio de una nueva gira titulada From Zero y el lanzamiento del primer álbum de la banda desde la muerte de Chester Bennington en 2017. Sin embargo, la reacción entre los seguidores ha sido mixta. Mientras algunos fans defienden el rol de la cantante en la banda, otros ven su incorporación como una traición al legado del vocalista fallecido.

A pesar de sus fuertes declaraciones, Jaime Bennington también ha sido blanco de críticas. Algunos fans lo han acusado de ser "cruel" y "agresivo" en sus comentarios, lo que ha añadido más tensión a una situación ya delicada. El debate sobre la nueva dirección de Linkin Park y el legado de Chester Bennington sigue abierto, con opiniones profundamente divididas entre los seguidores de la banda y los seres queridos del icónico cantante.