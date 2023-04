¡Pasaron de él! Maluma paseó por las calles de México y nadie lo reconoció

Seguramente si alguna celebridad como Taylor Swift, Miley Cyrus, Shakira, Justin Bieber o el propio Bad Bunny quisieran salir a dar un paseo por cualquier ciudad del mundo, no podrían hacerlo sin tomar los resguardos necesarios por el revuelo que causarían a su alrededor. Sin embargo, no a todos los artistas famosos los reconocen y terminan pasando totalmente desapercibidos, como le sucedió a Maluma.

Resulta que el cantante colombiano Maluma estuvo de visita en la Ciudad de México, donde se aventuró a recorrer las calles del Centro Histórico acompañado de su equipo de seguridad. El artista creyó que los fanáticos le reconocerían y se formaría todo un alboroto en la ciudad, pero para su enorme sorpresa nadie lo reconoció. Maluma quedó impactado al darse cuenta que pasó desapercibido entre la multitud.

A través de su cuenta de TikTok, el cantante de música urbana dejó ver como caminó las calles cerca de la Plaza de la Constitución mientras intentaba no llamar la atención, y aunque iba acompañado por un discreto cuerpo de seguridad y lo estaban grabando, al parecer los transeúntes no se percataron que el intérprete de ‘Hawái’ se encontraba de visita en la ciudad.

"Me puse a recorrer parte del centro de México sin que nadie se dé cuenta a las 5 de la tarde", dijo en el video en donde se le ve vestido con una chamarra, lentes oscuros y una gorra.

Tras la publicación del video en sus redes sociales, muchos de sus seguidores se mostraron asombrados al ver que ningún mexicano se diera cuenta de la presencia del artista.

"Kheeeeee!!!! Yo si te vi! Y Justo dije ese está muy sospechoso se parece a Maluma pero dije: no creo, Maluma no estaría aquí. 😭😭 te tuve tan cerca"; "Yo te viiiiiiiiii pero no me creyó mi mamá 🤣 me dijo ya lo alucinas 😂 y me la creí 😵‍💫"; "we en el centro de México hay 1000 malumas, es más la otra vez me asaltó uno 😂", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

Maluma también compartió imágenes degustando los tradicionales tacos mexicanos y visitando sitios representativos en la capital mexicana. Sin embargo, una de las postales que más llamó la atención fue una foto con su pareja, en la que se ve muy enamorado mientras la besa en una ventana acompañada de flores, una escena muy romántica que hace pensar que Juan Luis se encuentra feliz y lleno de amor.

Asimismo, el colombiano lanzó una importante advertencia que despertó la emoción de todos sus seguidores ya que mencionó que uno de sus mayores deseos es realizar un concierto masivo en el zócalo e indicó a sus seguidores que guardaran su post como una promesa.

Los shows gratuitos en dicho lugar se dan de manera frecuente, uno de los más recientes fue el de Grupo Firme y ahora se confirmó el de la española Rosalía.