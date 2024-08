Maluma frustrado porque le robaron el celular en Medellín: 'Qué ratas, me dejaron sin WhatsApp'

El incidente ocurrió durante la Feria de las Flores en Medellín, mientras el artista asistía a un evento ganadero en la Sede Asdesilla de Rionegro, delincuentes aprovecharon el bullicio para sustraer su iPhone del bolsillo. El cantante compartió su frustración en Instagram, explicando que el hurto le causó serios inconvenientes al no poder acceder a sus aplicaciones y redes sociales debido a que las contraseñas quedaron comprometidas.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta comer en el nuevo restaurante de Maluma? Estos son los platos y los precios

Te puede interesar: Se filtra video de los amigos de Maluma tratando de robarle la camiseta a un fanático argentino

“A la salida, ¡pum! Me metieron la mano en el bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo, pero me arrepentí; lo que fue, fue. El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas”, reveló Maluma en una historia de Instagram. Además, el artista agregó que el teléfono está bloqueado, por lo que no le servirá a los ladrones: “En fin, ese celular lo tengo bloqueado y no les va a servir para nada”.

En un mensaje directo a los ladrones, Maluma los instó a dejar de robar y a dedicarse a actividades más constructivas: “Si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cag... no pueden dedicarse a robar, ¿para qué? Qué rat... hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes, ¿pero robar? Muy chimba. Qué gono...”, expresó con enojo.

Aunque el teléfono robado está bloqueado, lo que lo hace inutilizable para los delincuentes, el cantante se mostró preocupado por la pérdida de información personal almacenada en el dispositivo, como contactos y fotos.

A pesar de estos contratiempos, el artista continuó disfrutando del evento en el que su potra fue elegida como “campeona joven”. Además, Maluma aprovechó su visita a la feria para recorrer su criadero de caballos, Dos Aguas, cerca de Medellín.

El robo del teléfono no es el primer incidente de este tipo que enfrenta el cantante. Anteriormente, Maluma también sufrió la pérdida de un arete valioso durante un evento en Medellín.

Este ataque a los objetos personales del cantante subraya los desafíos que enfrentan las celebridades en términos de seguridad personal y protección de datos. A pesar del mal trago, Maluma continúa adelante con sus proyectos y mantiene su entusiasmo por sus pasiones y seguidores paisas.