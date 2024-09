Maria Carey debe más de 18 millones en refinanciamiento de su lujoso penthouse se Nueva York

La célebre cantante Mariah Carey ha acumulado una deuda significativa de más de $18 millones en hipoteca sobre su lujoso penthouse en Manhattan. Esta situación financiera ha salido a la luz luego de las recientes tragedias personales que ha enfrentado, incluida la pérdida de su madre y su hermana en el mes de agosto. A pesar de haber vendido su mansión de Atlanta con pérdidas millonarias, la artista ha refinanciado varias veces su propiedad en Nueva York, elevando su deuda considerablemente.

Desde que adquirió su penthouse por $9 millones en 1999, Mariah ha tomado varios adelantos en efectivo, sumando hasta $10.6 millones en préstamos. Según Daily Mail, Carey continúa manteniendo un estilo de vida lujoso, gastando alrededor de $1 millón de dólares mensual en ropa de diseñador, regalos y otros gastos extravagantes. Doug Perry, un experto en bienes raíces, estima que la propiedad de Carey está valorada actualmente entre $30 y $35 millones de dólares, destacando la exclusividad de su ubicación y tamaño.

La situación financiera de Mariah también está estrechamente ligada a sus ingresos variables, que provienen principalmente de las regalías de su famoso éxito “All I Want For Christmas Is You”. Desde su último álbum lanzado en 2018, la artista no ha estrenado nueva música, lo cual podría haber incrementado su dependencia de adelantos financieros. Según su exesposo Nick Cannon, Carey tiene un estilo de vida costoso: “Mariah no sale de casa si no gasta al menos $150,000”.

Además de sus dificultades financieras, Mariah ha tenido que enfrentar la dolorosa pérdida de su madre y hermana en el mismo día, lo cual confirmó a través de su cuenta de Instagram. "Mi corazón está roto al perder a mi madre este fin de semana. Lamentablemente, en un giro trágico de los acontecimientos, mi hermana perdió su vida el mismo día", escribió la cantante. Esta doble pérdida ha sido devastadora para Carey, quien expresó sentirse agradecida por haber pasado tiempo con su madre antes de su fallecimiento.

La relación de Carey con su madre y hermana ha sido marcada por conflictos. En su autobiografía de 2020, The Meaning of Mariah Carey, la artista reveló que su relación con su madre le causó “mucho dolor y confusión”. También mencionó cómo tuvo que replantear su familia para proteger su salud mental, refiriéndose a su madre como Pat, y a su hermana y hermano como su “ex-hermana” y “ex-hermano”, respectivamente.

A pesar del duelo que atraviesa, Mariah Carey ha expresado su entusiasmo por retomar su carrera y conectarse nuevamente con sus fans. En noviembre, la cantante comenzará su gira Mariah Carey Christmas, con boletos que alcanzan precios de hasta $2,700, lo cual podría ofrecerle un alivio financiero en medio de sus desafíos actuales. “Han sido un par de semanas duras, pero agradezco mucho el cariño y el apoyo de todos”, compartió en sus redes sociales, señalando su emoción por ver a sus seguidores en los próximos conciertos en China y Brasil.