'Lo usa de marketing': madre del hijo de Anuel arremete contra el cantante

Astrid Cuevas, la mujer con la que Anuel mantuvo una relación en el 2013 y de la cual nació su primogénito Pablo Anuel Gazmey, explotó contra el cantante en las redes sociales y lo acusó de utilizar al niño con la única intención de hacerse publicidad. Astrid no se guardó absolutamente nada y tachó al reguetonero de ser un padre ausente y de hacer con el "papel de víctima".

Aunque la madre del niño ya había acusado a Anuel ante las autoridades de ser un padre ausente, luego que el ahora esposo de Yailin pidiera la custodia compartida de su primogénito a inicios de este año, tal parece que ahora ha ocurrido algo que hizo estallar nuevamente a la mujer.

"Pero que mala costumbre la de usar un niño para marketing. ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo, no pueda parar en (Puerto Rico) para ver a su hijo?", cuestionó la madre de Pablo en sus historias de Instagram.

Pero Astrid no se quedó allí y volvió a arremeter contra el boricua acusándolo de doble cara, de hacerse la víctima, y de vender algo que no es cierto, pues a pesar de decir que es muy unido a su hijo, no lo frecuenta.

Además agregó que de seguir haciéndose la “víctima” y no cumplir con las promesas que le hace a su hijo, podría exponerlo. Esta aseveración viene a raíz de que el cantante le prometió al niño a que celebrarían juntos sus 30 años a finales de noviembre, pero el día llegó y Anuel no cumplió con su promesa, según el reclamo de Cuevas.

"Ay mira, quítate la careta o te la quito yo soplapote… Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabra de hombre que eso es lo que te falta", externó la mujer.

De momento, el reguetonero no ha respondido a los reclamos de Cuevas.

*Con información de Univisión*