Britney Spears se reunió con su hijo menor tras dos años de distancia: 'La mejor Navidad”

Este conmovedor momento, que la cantante calificó como “la mejor Navidad de mi vida”, se convirtió en un evento significativo tanto para ella como para sus seguidores, quienes han sido testigos de las complicadas dinámicas familiares de la artista en los últimos años.

El 25 de diciembre, Spears compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece junto a Jayden frente a un árbol de Navidad decorado. Entre risas y cariño, la cantante presentó a su hijo diciendo: “¡Este es mi bebé!”, seguido de un beso en la mejilla. Ambos desearon a los fans una “Feliz Navidad”, llenando la publicación de un aire de esperanza y amor familiar.

En la descripción del video, Britney expresó su felicidad con emotivas palabras: “¡Lágrimas de alegría y literalmente en shock todos los días, koo koo crazy, tan enamorada y bendecida! Estoy sin palabras, ¡gracias, Jesús!”.

La relación entre Britney y sus hijos, Jayden (18) y Sean Preston (19), ha estado marcada por altibajos desde su divorcio de Kevin Federline en 2006. Durante años, Federline tuvo la custodia principal de los jóvenes, limitando los encuentros con su madre. En 2023, ambos se mudaron a Hawái junto a su padre, una decisión que Britney aceptó por el bienestar de sus hijos.

Te puede interesar: La emotiva sorpresa navideña que recibió un policía que hizo llorar a todos sus compañeros

Te puede interesar: Miss Grand International Trans 2024 encendió la Navidad disfrazada de grinch con tacones

Sin embargo, el reencuentro con Jayden comenzó en noviembre de este año, cuando él viajó a Los Ángeles para pasar tiempo con su madre. Según fuentes cercanas, este acercamiento ha sido motivo de alegría para la cantante. “Han estado compartiendo tiempo juntos, y eso la ha hecho muy feliz”, reveló un informante. Aunque Sean Preston no participó en estas reuniones, Britney está decidida a fortalecer su relación con ambos hijos.

“Ella y sus hijos realmente están trabajando para reconstruir su lazo y están en camino de ser súper cercanos nuevamente. Estas cosas son un proceso en cualquier dinámica familiar”, explicó una fuente al Daily Mail.

En su reciente autobiografía, The Woman in Me, Britney reflexionó sobre su experiencia como madre: “Empezar una familia fue mi sueño hecho realidad. Ser madre fue mi sueño hecho realidad”. Sus hijos, quienes la acompañaron en giras y residencias en Las Vegas durante su infancia, representan una parte fundamental de los recuerdos más felices de la cantante.

Tras el cumpleaños 18 de Jayden este año, Britney también concluyó los pagos de manutención infantil a Federline, marcando el cierre de un capítulo en su vida.

El 2024 ha sido un año de cambios significativos para Britney. Además de reavivar su conexión con Jayden, logró reparar algunos vínculos familiares, incluyendo su relación con su madre, Lynne Spears, y su hermano, Bryan, quien incluso la acompañó en su reciente celebración de cumpleaños en México, antes de su regreso a Los Ángeles para las festividades navideñas.

No obstante, el distanciamiento con su padre, Jamie Spears, y su hermana, Jamie Lynn, persiste. Además, en mayo de este año, finalizó oficialmente su proceso de divorcio con Sam Asghari, un paso que marcó el inicio de una nueva etapa personal.

A pesar de los desafíos, quienes rodean a Britney aseguran que su espíritu está más fuerte que nunca. Una fuente cercana afirmó a Us Weekly: “De muchas formas, Britney parece más feliz de lo que estaba el año anterior”.