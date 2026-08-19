MTV VMAs 2026: Madonna lidera las nominaciones y va por otro récord histórico

Los MTV Video Music Awards 2026 ya definieron a sus principales contendientes y la edición de este año tendrá a Madonna como gran protagonista.

La Reina del Pop encabeza la lista con 11 nominaciones, una cifra inédita para ella en una misma ceremonia, mientras Taylor Swift aparece inmediatamente después con nueve candidaturas.

La ceremonia está programada para el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala será transmitida en directo por CBS entre las 7:30 y las 9:30 p. m. ET, además de contar con emisión simultánea por MTV y disponibilidad en Paramount+ para el público de Estados Unidos.

Madonna compite en algunas de las categorías más importantes de los VMAs 2026, entre ellas Video del año, Artista del año, Canción del año y Mejor colaboración. Su presencia también se extiende a apartados técnicos como dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales, además de Mejor Baile.

La cantante llega a esta edición con 19 victorias competitivas en la historia de los premios y con nominaciones obtenidas durante todas las décadas de su carrera. En 1986 hizo historia al convertirse en la primera solista femenina en recibir el Video Vanguard Award.

El escenario podría permitirle ampliar todavía más su legado. Si Madonna triunfara en las 11 categorías en las que compite, alcanzaría las 30 estatuillas y empataría con Beyoncé y Taylor Swift como las artistas con más Moon Persons en la historia de los premios.

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Swift, por su parte, suma nueve nominaciones y conserva una posición privilegiada dentro del historial de los VMAs. La cantante ya acumula 30 victorias, por lo que una nueva estatuilla en 2026 le permitiría convertirse en la artista más premiada de todos los tiempos. Entre sus principales candidaturas aparecen Video del año y Artista del año.

El tercer puesto en número de nominaciones corresponde a Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete candidaturas cada una. Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson reúnen cinco nominaciones, mientras LISA, integrante de BLACKPINK, aparece con cuatro.

Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean cuentan con tres nominaciones cada uno. Una de las categorías principales reúne precisamente a Madonna, Swift, Grande, Carpenter, Mars y Morgan Wallen, concentrando a algunas de las figuras más destacadas de la música internacional.

Grande alcanza además su sexta nominación en esta categoría, un registro que constituye un récord desde su creación en 2017. Swift llega a cinco candidaturas dentro del mismo apartado, consolidando su presencia entre las artistas más reconocidas de la ceremonia.

Otra novedad de los MTV VMAs 2026 será el regreso de la categoría Mejor video de dance, ausente durante siete años. Entre sus nominados aparecen Madonna, Harry Styles, Lady Gaga y Doechii, Tate McRae, PinkPantheress y Zara Larsson, Bebe Rexha y Faithless, y Slayyyter.

La edición también marcará el debut de numerosos nombres en la historia de estos premios. 26 artistas reciben su primera nominación a los VMAs, entre ellos GENER8ION, Yung Lean, CORTIS, Stella Lefty, Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore y Sienna Spiro.

La votación del público comenzó el 18 de agosto y contempla 13 categorías. Los seguidores podrán elegir a sus favoritos hasta el 25 de septiembre a las 6 p. m. ET. La categoría Mejor artista nuevo permanecerá abierta durante la ceremonia.

Con Madonna al frente, Taylor Swift como principal rival y una nueva generación de artistas entrando en competencia, los VMAs 2026 se perfilan como una edición marcada por récords, regresos y disputas por el reconocimiento más importante de la noche. La ceremonia también podría modificar el histórico ranking de artistas con más premios.