Ñejo transforma su carrera y ahora vende manillas para salvar perros callejeros

Además de sus colaboraciones con grandes artistas del género urbano, ahora el cantante puertorriqueño no solo destaca por su música, sino por un noble proyecto: recaudar fondos para ayudar a perros callejeros.

Durante su reciente paso por Colombia, donde fue invitado especial en el segundo concierto de Feid en Medellín el pasado 7 de diciembre de 2024, Ñejo sorprendió al público interpretando junto al “Ferxxo” la exitosa colaboración Ferxxo x Ñejo (2020). Pero más allá de los escenarios, su participación en The Juanpis Live Show, el programa del comediante Alejandro Riaño, reveló una faceta completamente distinta del artista.

En el episodio titulado “Ñejo: de reguetonero a vendedor de manillas”, el intérprete de Escápate conmigo compartió los detalles de su reciente emprendimiento, “Ñejo y los lolos”, una tienda virtual que vende manillas diseñadas especialmente para recaudar fondos destinados a los perros en situación de calle.

Las manillas, que se caracterizan por sus colores llamativos y un dije en forma de perro, se han convertido en un símbolo del compromiso del artista con esta causa. “Yo las vendo, pero esto es más simbólico. Con el dinero que se recauda, ayudamos a los perros de la calle”, explicó Ñejo durante la entrevista.

Con precios que comienzan en los 20, el reguetonero busca brindar atención médica y realizar tratamientos para estos animales. Sin embargo, Ñejo también acepta aportes voluntarios y en ocasiones regala las manillas, ya que su principal objetivo es generar conciencia.

“Por lo menos ayudamos a que no los maltraten. Hay mucha gente que no está educada y los maltrata. Los perros son ángeles”, expresó, enfatizando la importancia de proteger y cuidar a los animales. Incluso reveló que le diseñó una manilla especial en oro a Karol G, como un gesto para fomentar esta noble causa.

Ñejo no solo es un defensor de los animales, sino que considera a sus propios perros como una fuente de inspiración y amor. “A mí me han cambiado la vida mis perros”, comentó emocionado, dejando claro que este proyecto no solo busca apoyar a los caninos en necesidad, sino también promover el respeto y el cuidado hacia ellos.

Con este emprendimiento, Ñejo demuestra que más allá de los escenarios, su corazón está enfocado en dejar un impacto positivo en el mundo. A través de “Ñejo y los lolos”, el reguetonero combina su creatividad y su amor por los animales para marcar la diferencia, una manilla a la vez.