¡Consecuencias emocionales! Nicki Nicole habló oficialmente de su ruptura con Peso Pluma

La cantante fue enfática en dejar claro sobre las consecuencias mentales que los actos del artista mexicano la obligaron a enfrentar. Asumiendo que la responsabilidad del tipo de ruptura que sufrió recae sobre él, la argentina se vio sometida al escrutinio público y a que su nombre diera de qué hablar no precisamente por su trabajo musical, lo cual le generó molestias.

Cabe recordar que el cantante mexicano, quien era novio de Nicki Nicole, la noche en la que fue visto en un casino de Las Vegas tomado de la mano de otra mujer, no se ha pronunciado oficialmente tras la ruptura con la cantante.

Sin embargo, Nicki Nicole abordó el tema con serenidad: “Lo loco es que yo no soy una persona mediática, entonces no disfruto de los medios de comunicación”, dijo la artista.

“Siento que quizás una persona que es más una celebrity, o que es parte de lo que es el mundo mediático, dice ‘qué bueno, puedo aprovechar esto para salir en la tele’. A mí me da mucha timidez. Yo en mi música me explayo, pero los medios de comunicación y sobre todo los medios amarillistas, son cosas que no me gustan. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele. Es algo que no podés controlar y lo mejor que podés hacer es no darle tu atención”, añadió la artista.

También reveló lo duro que fue para ella volver a aparecer en público cuando su relación había sido expuesta mediáticamente: “al principio fue algo heavy, simplemente sucedió y fue algo chocante, sobre todo porque siento que mi vida hizo un cambio, y la gente pasó de escuchar mi música a creer en que era una persona mediática”, dijo.

Nicki Nicole ya había experimentado una salud mental y emocional afectada, por lo que recalcó en la importancia de blindarse contra los ataques que ocurran a la mente.

“Yo tenía una gira por delante que creo que todavía no habíamos anunciado. Entonces cuando me pasa esto de que empiezo con los ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo decía que si me llegaban a pasar en vivo me moría. O sea, ¿qué hago con la gente que pagó la entrada y yo teniendo un ataque de pánico? Entonces me llamó mi manager. Me dijo ‘si vos querés frenar, frenemos, porque lo más importante es que vos lo disfrutes, es tu música y es lo que vos quieras hacer. Si me tengo que pelear, me peleo’”, dijo la artista sobre una experiencia que tuvo durante el 2022.