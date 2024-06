Peso Pluma anda cerrando ciclos y despertó suspiros con su nuevo look: 'Quedó guapísimo'

Hassan Emilio Kabande Laija, como es su nombre de pila, reveló hace algunos días durante un programa en vivo que no quería llevar más su corte de pelo insignia, pues este había sido producto de un error en Colombia: “En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello; fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera”, dijo.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Peso Pluma, como es su nombre artístico, apareciera de repente con un cambio de look que los usuarios se encargaron de resaltar en redes sociales.

El artista de los corridos tumbados había dejado claro en el programa de Jimmy Fallon, que su corte de cabello nunca le gustó, pero sirvió para catapultarlo y darlo a reconocer rápidamente entre sus fans, especialmente en los niños.

Dijo que, durante su estancia en Colombia, en donde estaba llevando a cabo labores con respecto a su trabajo musical, decidió ir a una barbería a cortarse el pelo y cuando se vio frente al espejo encontró algo que no le gustaba. Sin embargo, se lo dejó porque a sus fans les agradó.

Ahora, se hicieron virales las imágenes del nuevo corte de pelo de Peso Pluma, en donde sus fanáticos resaltan que se ve mucho mejor: “Qué increíble lo que un buen corte de pelo puede hacer en alguien”; “Pasó de ser un gamín a un lord”; “Guapísimo, qué gran mejora”; “Ahora tiene más presencia y clase”; “Ahora sí no me da vergüenza admitir que escucho su música”; “Un buen glow up después de Nicki Nicole”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.

Lo cierto es que el nuevo look de Peso Pluma hace parte del estreno de su nuevo proyecto musical, el álbum ‘Éxodo’, que será lanzado el próximo 20 de junio y del que ya se puede pre-guardar el disco completo.