Niño con síndrome de Down fue expulsado de concierto de Pink en Londres ¿Qué ocurrió?

Toda una polémica se generó cuando un niño con síndrome de down fue expulsado de un concierto de Pink en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, durante su gira “Summer Carnival World Tour”.

La madre del menor denunció que el niño de siete años fue sacado del recinto, mientras que los organizadores del evento justificaron el hecho.

“Nosotros no podíamos esperar, iba a ser un momento muy especial para vivir juntos”, dijo Vanessa Vasey, madre del menor, quien pagó 600 libras esterlinas por la boletería (aproximadamente 750 dólares).

También dijo que sacaron al menor porque él no permanecía sentado como era lo indicado, sin embargo, la logística del evento tampoco le había permitido a ella entrar al recinto una silla especial para su hijo: “El día del concierto no llevé su carrito especial porque el boleto decía que no había lugar para guardarlo”, explicó Vanessa.

La mujer aclaró que los organizadores le ofrecieron una alternativa que ella rechazó: “Nos ofrecieron acceso a una sala sensorial insonorizada, pero lo rechazamos porque implicaría que Jesse viese el concierto en una pantalla y sin escuchar nada del escenario. No causábamos problemas. Jesse mide apenas un metro y estaba entreteniendo a todos”.

Aseguró que el niño tiene trastornos sensoriales, por lo que se le complica mantenerse quieto, por esta razón las personas de seguridad le indicaron que de no hacerlo debían salir del lugar.

“Entonces llegaron seis guardias de seguridad diciéndonos que debíamos movernos. Cuando expliqué sobre sus discapacidades, dijeron que no había nada que pudieran hacer: o nos sentábamos o debíamos irnos”, dijo Vanessa.

Finalmente, mencionó que la experiencia dejó a su hijo molesto: “Fuimos intimidados y para cuando decidimos irnos, había 10 personas rodeándonos, incluyendo guardias de seguridad, personas con trajes, otros empleados. Literalmente nos escoltaron fuera del edificio como si fuéramos criminales”.

Luego de expresar su disgusto, un vocero del Tottenham Hotspur Stadium comunicó a los medios: “Somos conscientes de la queja publicada en Facebook, que no ha sido recibida directamente. Como un lugar que se enorgullece de proporcionar instalaciones totalmente inclusivas para todos, lamentamos profundamente que Jesse (el niño) no haya tenido una experiencia positiva en el concierto del sábado por la noche”.

Y añadieron que le ofrecieron una alternativa a Vanessa que ella misma rechazó: “Tras una mayor investigación, podemos confirmar que la Sra. Vasey recibió asistencia de nuestros equipos de Protección y Bienestar durante toda la noche para proporcionar a Jesse una experiencia de visualización cómoda, incluida la oferta de acceso a nuestra Sala Sensorial dedicada”.