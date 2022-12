Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le dedicó a Belinda y las redes no lo perdonan

Tras su mediática separación de Belinda y todo el proceso de sanación que requirió para superar aquel "trago amargo" que le dejó esa relación fallida, finalmente parece que Christian Nodal ha vuelto a creer en el amor gracias a la reguetonera argentina Cazzu, de la que asegura sentirse más enamorado que nunca.

Aquellos días oscuros tras el rompimiento con Belinda, afortunadamente quedaron atrás. Y ahora, cada vez que puede, Nodal le demuestra a Cazzu el amor que siente por ella. Sin embargo, en ese afán por expresarle sus sentimientos, el cantautor de música norteña está cayendo en las mismas tácticas que utilizó para enamorar a su exnovia, algo que los fanáticos consideran de muy mal gusto.

Así se lo dejaron saber en uno de los últimos shows que dio el norteño, donde interpretó la canción Eso y más de Joan Sebastián, cuya letra ya se la había dedicado en su momento a Belinda.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, dijo el cantante antes de iniciar su interpretación, sin antes añadir la frase que desató todo el revuelo en las redes sociales, que ya le está dando la vuelta al mundo principalmente en Twitter.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, alardeó el norteño, desatando la histeria de los asistentes, quienes no vieron con muy buenos ojos tal demostración de amor y por ende una pulla muy directa a Belinda.

Una de las críticas más acérrimas que le hacen al mexicano es que siga mencionando a su exnovia públicamente cuando su actual pareja está en sus shows o se entera de manera inmediata de lo que hace, sin importar que sea con buena intención, pues el solo hecho de expresar con palabras el nombre y lo que hizo con su expareja denota cierta dependencia que aún existen en el cantante mexicano.