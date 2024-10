¡Se salvó! Olivia Rodrigo estuvo cerca de sufrir una conmoción cerebral tras caerse del escenario

La joven artista, convertida en un ícono de la música contemporánea, no solo ha deslumbrado a sus fanáticos con su talento, sino que también ha enfrentado momentos complejos que han dejado una huella en su carrera. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió a mediados de octubre de 2024, durante su actuación en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. En un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, Rodrigo sufrió una caída por un agujero en el escenario mientras interpretaba una de sus canciones.

Te puede interesar: Video | Olivia Rodrigo sufre impactante caída en pleno concierto y su reacción se vuelve viral

Te puede interesar: Alejandra Guzmán amenaza con demandar a quienes causaron su caída en el aeropuerto

A pesar del susto, la joven se levantó rápidamente, bromeando para aliviar la tensión del público: “¡Oh Dios mío, eso fue divertido! ¡Estoy bien!”. Con una sonrisa, añadió: “¡Bueno! A veces simplemente hay un agujero en el escenario”.

Aunque el momento fue “aterrador”, como ella misma lo describió, tomó la situación con humor y profesionalismo. “Al ver el video ahora, es bastante aterrador. Pero, el show debe continuar, así es el negocio, nena”, comentó con una mezcla de asombro y gracia. Tras el accidente, fue trasladada al hospital para descartar una conmoción cerebral, pero no sufrió lesiones graves. Durante su estancia en el centro médico, vivió un encuentro conmovedor que le dejó una profunda impresión.

“Un enfermero que me atendió era filipino y, curiosamente, tenía el mismo nombre que mi abuelo, que falleció hace pocos meses”, compartió emocionada. Rodrigo, quien tiene raíces filipinas, vio en este encuentro una señal de protección: “Fue como, ‘Wow, ese fue él cuidándome, y asegurándose que no me lastimara‘”. En retrospectiva, reflexionó sobre el incidente: “Fue algo muy hermoso y estoy feliz que ocurriera”. Recordando su reciente visita a Filipinas antes del concierto, la cantante expresó cómo pensó en su familia y sus raíces en el momento del accidente. “Me sentí conmocionada, pero ahora creo que es una historia hermosa”.

Durante la conversación, Olivia también relató una anécdota peculiar que vivió al cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La cantante, conocida por su éxito “Vampire”, se encontró en una situación incómoda cuando fue detenida por la policía fronteriza debido a una confusión con otra persona que compartía un nombre similar al suyo. “Estábamos cruzando la frontera para ir a Portland y entregué mi pasaporte. Todo parecía normal al principio”, explicó. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando los oficiales pidieron que saliera del vehículo y la llevaron a una sala de interrogatorios.

Rodrigo recordó el momento como intimidante: “Eran las 3:00 a. m. Había un policía con una pistola y me dijo: ’¿Alguna vez te han arrestado?’. Le dije: ’No, no me han arrestado’. Y me dice: ‘¿Estás segura?’”. La confusión llevó a Rodrigo a cuestionar su propia memoria: “¿Me estoy engañando a mí misma? Estoy como, ‘oh Dios mío. Tal vez me arrestaron y yo no lo sabía’”. Después de 30 minutos de interrogatorio, finalmente se aclaró el malentendido: los agentes habían confundido a Olivia Rodrigo con otra mujer, Olivia Rodríguez, con un historial de arrestos. Con humor, la cantante expresó su frustración: “Jimmy, estaba enojada. ‘¿Ni siquiera revisaron el nombre en esta cosa mientras estabas interrogándome por 30 minutos?’”.